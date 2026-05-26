Luis Arroyo, consultor de Zapatero: ''Lo veo colaborativo por completo, reclama su inocencia total y absoluta''

Luis Arroyo explica todo lo que le ha comunicado el expresidente

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Una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido intervenida por la UDEF y en ella han encontrado más de 100 joyas y relojes. Tras lo ocurrido, 'En boca de todos' ha conectado en directo con Luis Arroyo, portavoz de Zapatero, quien nos explica detalladamente todo lo que sabe sobre las joyas que el expresidente asegura que son de una herencia de su mujer Sonsoles.

Luis Arroyo explica de dónde vienen las joyas: ''Proceden de regalos y de herencia de la madre, tanto de la esposa del presidente Zapatero, de Sonsoles Espinosa, como del propio presidente Zapatero, y también de una tía, parece ser (...) Lo que el presidente Zapatero me traslada es que son joyas que proceden de regalos y de herencia de las dos madres de la pareja''.

''Por un lado, y por otro lado, que está tratando de deshacer lo antes posible este inmenso, monumental error que se observa en los informes de la UDEF en el sumario'', continúa, y revela el precio que le ha dicho Zapatero sobre las joyas: ''Él me ha dicho que entre 30.000 y 50.000 euros, según alguna estimación''.

y cuenta lo que le ha dolido al expresidente: ''Sí sé que le ha resultado doloroso ver los recuerdos familiares, o parte de los recuerdos familiares, verlos en unos sobres, en unas actas de la UDEF, que por cierto, esto lo añado yo, es ilegal filtrar, ya parece que como todo se filtra ya da igual todo, ¿no? Pero en fin, dicho eso, esto es todo lo que sé sobre las joyas, efectivamente''.

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Además, Arroyo explica que cree a Zapatero: ''Yo te puedo expresar lo que yo he hablado con el presidente, lo veo colaborativo por completo, reclama su inocencia total y absoluta y yo la creo, tengo derecho a creerla y tengo derecho a expresarla con su autorización y a partir de ahí, vuelvo a repetir, yo he leído el mismo documento que tú y las deducciones que tú hagas, pues a lo mejor no coinciden con las mías. Yo deduzco que ha habido colaboración en todo momento. Se solicita la llave, se va por la llave. Se solicita la clave, se les entrega la clave. Se solicitan los discos duros, se entregan los discos duros. Si tú ves otra cosa, pues oye, tú derecho tienes y tu programa para expresarlo''.