500€ para (NO) ver a Bad Bunny: denuncian un aforo excesivo en la zona VIP de su concierto en Barcelona
Un asistente al concierto sube a redes sociales las imágenes de la asfixiante y peligrosa situación que vivió durante el concierto del cantante puertorriqueño
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Asfixiado de calor y literalmente sin poder moverse, así vivió Jordi su sueño de asistir al concierto de Bad Bunny en Barcelona. El joven pagó 500€ por vivir el concierto de su cantante favorito desde la zona vip, pero al llegar allí se encontró una realidad que no tenía nada de exclusiva: “No puedo moverme, no puedo bailar, así no disfruto del concierto”.
“Esto es inhumano, no puedo ni respirar… Me va a dar algo, no puedo ni disfrutar el concierto”, era el grito desesperado de cientos de fans, que Jorge subió a las redes sociales y del que el cantante puertorriqueño no se enteró mientras realizaba el primero de sus más de 10 conciertos planificados en España.
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Jordi ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ tras protagonizar cierto revuelo en redes sociales y denunciar el engaño sufrido: “Era una zona VIPS, pero estaba enmascarada, pero no había separación con el resto… Te daban regalos y te dejaban entrar tres horas antes al recinto”.
Además, Patricia Cerezo también ha querido recalcar que Jordi no paraba de pedir ayuda a los asistentes del concierto y que nadie le hizo ni caso ante un posible peligro de avalancha. El asistente al concierto ha denunciado que es una situación que no debería darse de ningún modo: “Nadie tiene que estar así pague lo que pague”.
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