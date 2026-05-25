Un asistente al concierto sube a redes sociales las imágenes de la asfixiante y peligrosa situación que vivió durante el concierto del cantante puertorriqueño

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Asfixiado de calor y literalmente sin poder moverse, así vivió Jordi su sueño de asistir al concierto de Bad Bunny en Barcelona. El joven pagó 500€ por vivir el concierto de su cantante favorito desde la zona vip, pero al llegar allí se encontró una realidad que no tenía nada de exclusiva: “No puedo moverme, no puedo bailar, así no disfruto del concierto”.

“Esto es inhumano, no puedo ni respirar… Me va a dar algo, no puedo ni disfrutar el concierto”, era el grito desesperado de cientos de fans, que Jorge subió a las redes sociales y del que el cantante puertorriqueño no se enteró mientras realizaba el primero de sus más de 10 conciertos planificados en España.

Jordi ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ tras protagonizar cierto revuelo en redes sociales y denunciar el engaño sufrido: “Era una zona VIPS, pero estaba enmascarada, pero no había separación con el resto… Te daban regalos y te dejaban entrar tres horas antes al recinto”.

Además, Patricia Cerezo también ha querido recalcar que Jordi no paraba de pedir ayuda a los asistentes del concierto y que nadie le hizo ni caso ante un posible peligro de avalancha. El asistente al concierto ha denunciado que es una situación que no debería darse de ningún modo: “Nadie tiene que estar así pague lo que pague”.

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