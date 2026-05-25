La divertida felicitación de Nacho Abad a una reportera de 'En boca de todos': "¿Te ha pedido la mano?"
Leticia Santos anuncia en directo en ‘En boca de todos’ su inminente boda
Un hombre entra y sale con papeles de la sede del PSOE hacía el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero: “Es una carpeta marrón de cartón reciclado”
Justificando una mañana llena de lapsus mentales, Nacho Abad le ha preguntado a Leticia Santos que cómo era posible que Gertrudis, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, y su hermana fueran hermanas, le ha soltado un: “¿Te vas a casar?”.
“¿Te vas a casar? ¿Te tengo que felicitar porque te vas a casar? ¿Te han pedido la mano?”, han sido las preguntas que Nacho Abad le ha lanzado a su reportera, Leticia Santos, en directo en ‘En boca de todos’, antes de que ella nos diera toda la información sobre Gertrudis, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero.
A Leticia Santos le ha entrado un ataque de risa antes de responderle afirmativa: “Me voy a casar, me voy a casar y me estás poniendo roja, estamos hablando de corruptela”. El presentador ha exclamado un “Olé, olé, olé”, feliz de que la reportera confirmara su compromiso en ‘En boca de todos’.
Momento de felicidad que Antonio Naranjo ha zanjado con un irónico: “Que vaya buscando abogado para el divorcio” y que ha dado paso a un vídeo en el que conocíamos los mails que Gertrudis intercambiaba con Julio Martínez en relación a las facturas y la declaración fiscal de los cobros del expresidente socialista. Unas facturas que antes de realizar, la secretaria de Zapatero, confirmaba cuál era el importe y el asunto.