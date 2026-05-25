Piden 72 años de prisión para el sacerdote de Málaga que abusaba de sus feligresas

La pareja del párroco fue la que encontró los vídeos los abusos en su ordenador y presentó la denuncia

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Arranca el juicio del sacerdote de Málaga y Melilla detenido por el presunto abuso sexual de cuatro feligresas. Un caso ante el que el propio obispo de Málaga ha pedido perdón y ante el que la Fiscalía ha solicitado 72 años de prisión.

Aprovechando su posición de párroco, utilizaba la confianza depositada en él de las feligresas para echarles posiblemente estasis líquida en la bebida para dejarlas inconsciente y posteriormente abusar de ellas. Unos abusos que grababa en vídeo y que fueron descubierto por la pareja del sacerdote, quién acaba de declarar en el juicio.

En directo desde la Ciudad de la Justicia de Málaga, Ana Gómez nos ha dado la última hora de un juicio que acaba de arrancar y en el que estaba prestando declaración a puerta cerrada las cuatro víctimas del párroco. Además, ha explicado como la expareja de este acababa de declarar y había corroborado que llevaban un año siendo pareja, y que fue ella la que encontró los vídeos de los presuntos abusos.

La fiscalía ha pedido 72 años de prisión para el presunto agresor sexual, el arzobispado de Málaga ha pedido perdón y los vecinos del párroco en Melilla aseguran que eran habituales las fiestas con mujeres en su vivienda.

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