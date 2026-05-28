Lara Guerra 28 MAY 2026 - 22:30h.

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Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, se pronunciaba sobre la intervención que se ha producido en la sede del PSOE. Sobre sus declaraciones, José Cabrera, psiquiatra forense y colaborador de 'Horizonte' no ha podido evitar quedarse perplejo.

Ante todo lo sucedido para el Partido Socialista, se ha apuntado a un posible complot o incluso conspiración; y así lo expresaba el propio Puente: "Ayer un medio de comunicación publicó, en una causa secreta, que esta intervención se iba a producir en la sede del PSOE. Sabemos que esa noticia estaba redactada prácticamente más 12 horas antes de que se produjera la intervención y esto se ha producido en el día de ayer. Esto deja claro cual es el sentido y el trabajo que algunos hacen para derribar al gobierno. No con elecciones sino con otras mañas y herramientas. Desde luego que el Partido Socialista no lo va a consentir, ni tolerar. Vamos a seguir trabajando por el bien del país".

El psiquiatra forense: "No tendría que haber pasado de un nivel bastante bajo en la escala social a ministro"

Después de la emisión de sus declaraciones, el psiquiatra forense pedía paso para emitir su sorpresa ante las palabras del ministro: "Este hombre es prodigioso. No tendría que haber pasado de un nivel bastante bajo en la escala social a ministro; que haga lo que hace, que diga lo que dice, y que encima se lo crea; eso es lo último ya, es de psiquiátrico. Está en el ámbito de mi consulta. Yo si le recibiera, que no lo haré porque dudo que pueda pagar mis honorarios, igual sí, le ingresaría de urgencia porque ha roto el contacto con la realidad. Esto es el peor síntoma para que sea ingresado alguien y sea atendido. Esto es terrible de verdad y que encima se lo crean"