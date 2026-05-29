Lara Guerra 29 MAY 2026 - 00:01h.

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Jesús Villegas, juez y miembro de Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, comparece en el directo de 'Horizonte' para pronunciarse ante las presiones que están recibiendo los jueces, policías y otros cuerpos ante los casos de corrupción presentes en el PSOE.

Entre todo lo sucedido, Isabel Perelló, la presidente del Poder Judicial cargaba duramente contra las presiones a los jueces por las críticas del Gobierno al juez Peinado por el caso Begoña Gómez. Durante estas semanas, se ha visto como las manifestaciones "no respetan" el marco de lealtad institucional, que se trata de "un deber implícito en la Constitución", aseguraba. Ahora, tras la investigación de la sede del PSOE, el juez Villegas también ah querido expresar como se sienten.

En primer lugar, el miembro de la Plataforma Cívica comenta que "no podemos seguir durmiendo tranquilos cuando sabemos que se está intentando chantajear, extorsionar a jueces, fiscales y policías. Confiemos en la presunción de inocencia pero, me gustaría hacer una observación; quienes viven en un mundo de chistorras y mordidas ven que todos son de su condición, pero en nosotros no vana encontrar nada, no somos como ellos. Viven en un mundo de fantasía".

Jesús Villegas, juez y miembro de Plataforma Cívica: "Esa gente pertenece a un mundo de delincuencia y de locura"

Por último, Villegas confiesa que "todo esto supera cualquier ficción, soy ingenuo. Nunca hemos tenido que cuidar nuestros poderes, esa gente pertenece a un mundo de delincuencia, de locura y no tenemos nada que ver con ello. Venga, hombre. Yo desayuno por la mañana con esto y pienso que todavía no he salido de la cama, esto no puede estar pasando en mi país. Si me dan un segundo de su tiempo, me gustaría expresa que tengo mucho miedo de que acaben la investigación al margen de jueces"