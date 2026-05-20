Horizonte Madrid, 20 MAY 2026 - 23:00h.

Tras ver el vídeo respuesta de Zapatero a su imputación, el psiquiatra se ha percatado de una diferencia con Sánchez

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En 'Horizonte', Iker Jiménez le pregunta al psiquiatra forense José Cabrera qué ha visto en el video con la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero a su imputación.

"Esta es una apreciación psiquiátrica sobre el expresidente del Gobierno", señala el colaborador. "Hay una diferencia nuclear entre Zapatero y Pedro Sánchez y es muy sencilla para un psiquiatra, quizás vosotros como periodistas no lo veis", señala.

José Cabrera señala una diferencia "nuclear" entre Sánchez y Zapatero

Según apunta el experto, en el video de Zapatero en el que "salió delante de una mata haciendo una locución urgente" por un motivo: "Se siente profundamente inocente. No se cree lo que está pasando".

Esto quiere decir que "ha construido un universo mental propio y vive en él", señala. O lo que es lo mismo, "tiene un problema de contacto con la realidad", por el contrario de Pedro Sánchez: "No tiene ese problema".

"El señor Pedro Sánchez hace maldades y sabe que las hace, pero Rodríguez Zapatero no", afirma con rotundidad. Y es que el expresidente "está helado": "Él está ahora mismo llorando en su casa metido en la cama".

De hecho, el doctor asegura que conoce a amigos de Zapatero cuando era joven y estos cuentan que "cuando ganaba la derecha en un pueblo, se deprimía y se metía en la cama".