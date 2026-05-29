Lara Guerra 29 MAY 2026 - 02:21h.

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Ana María Fuentes está imputada en la trama de cloacas del PSOE y bajo ella se encuentra una de las grandes amigas íntimas de Begoña Gómez, la especialista en "el mataleón" a Vito Quiles; Lourdes Solís Toledo. Pero ¿quién es y en qué influye verdaderamente en el partido del Gobierno?

La amiga de la mujer del presidente del Gobierno es militante del PSOE de Torrelodones y desde 2018 la coordinadora de Gerencia de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y técnica de cumplimiento normativo. La amistad, según desvela Eduardo Inda se retoma muchos años atrás: "Son íntimas amigas desde la infancia porque veraneaban juntas en Torrelodones".

Sin embargo, hay una cuestión más relevante: "Es la mano derecha de la gerente del Partido Socialista y que está imputada por falsificar facturas a la cloaca. Todos los caminos conducen a Pedro Sánchez". Tras esto, José Cabrera, alucinado ante todo confiesa que "me río constantemente, no puedo evitarlo. Vivo en un mundo qu es surrealista, todas las cosas que estamos viendo. La gente en su casa lo debe ver como un cómic; así lo debe estar viendo todas las personas en España"

¿Qué importancia conlleva todo esto?

De acuerdo con 'OkDiario' si la jefa directa de Solís es Ana María, ella podría estar al tanto de lo sucedido con las facturas; la condición directa por la que está investigada la gerente del PSOE.