Más 300.000 alumnos se presentarán este curso 2025-2026 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

No enrocarse en las preguntas que no tengamos claro, evitar tachones o letra poco clara y evitar dejar preguntas en blanco.

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Más 300.000 alumnos se presentarán este curso 2025-2026 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según datos facilitados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cambia el nombre del examen Selectividad, Evau, PAU... pero lo que no cambia es la tensión y los nervios de los alumnos que se enfrentan a la prueba. Las principales novedades: la utilización de detectores de frecuencia para evitar que los alumnos copien con dispositivos electrónicos. Y la segunda: las faltas de ortografía penalizan menos. Sólo cuestan hasta 2 puntos en Lengua y Literatura y en algunas como Matemáticas no penalizan.

Los primeros alumnos en comenzar las pruebas serán los de la Comunidad de Madrid, que arrancarán sus exámenes este lunes 1 de junio y los terminarán el jueves 4 de junio.

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Por su parte, la Selectividad se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia; y en las Islas Canarias esos mismos días y también el 5 de junio, mientras que en Castilla-La Mancha será el 8, 9 y 10 del mismo mes y en Cataluña el 9, 10 y 11.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria prevista para este curso, la mayoría de comunidades autónomas la celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Así, estos días celebrarán estas pruebas Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia.

Por su parte, Asturias celebrará la convocatoria extraordinaria los días 6, 7 y 8 de julio; en Castilla-La Mancha, los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y en Navarra, el 24, 25 y 26 de junio, mientras que Cataluña será la única comunidad autónoma que celebrará esta convocatoria en septiembre, los días 2, 3 y 4.

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Dispositivos electrónicos para que los alumnos no copien

Este año, varias universidades han decidido aplicar medidas de rastreo de redes y frecuencias para evitar que los alumnos copien y vetar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) durante el examen de Selectividad. En concreto, fuentes de la Universidad de Murcia indican que, tras el éxito de las pruebas piloto el año pasado, se generaliza en todas las sedes el rastreo de redes y frecuencias.

Además, en la Región de Murcia los alumnos no tendrán permitido el uso de relojes, gafas, ni bolígrafos inteligentes durante la realización de los exámenes de Selectividad.

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En Galicia llevan utilizando estos detectores para los exámenes de la prueba de acceso a la universidad desde el año 2019 y continuarán utilizándolo en las pruebas de este curso, según ha informado la Comisión Interuniversitaria de esta región.

Igualmente, la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat catalana ha afirmado que en las PAU se podrán efectuar controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos para "garantizar el correcto desarrollo de las pruebas".

Desde el departamento señalan que los móviles, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo electrónico deben estar apagados y guardados en las mochilas durante el examen, ya que no se permite su uso en el aula, y recuerdan que se trata de una prueba piloto para evitar el "uso fraudulento durante los exámenes".

También se instalarán detectores de radiofrecuencias en la Universidad de Zaragoza "como elemento disuasorio" para impedir copiar en las pruebas de acceso a la universidad en las próximas convocatorias de junio y julio. Fuentes de la institución académica han informadode que "cada día los métodos de copiar son más sofisticados" y Unizar quiere "ir en la línea que se va utilizando para ayudar a la vigilancia presencial, para que tengan un elemento más". "Según avanzan los tiempos, avanzan los métodos", han añadido, señalando que la Universidad de Zaragoza quiere "ir en línea con los tiempos".

Los consejos de los correctores de los exámenes

La mayoría de los alumnos aprueban la PAU, pero lo difícil es conseguir nota para la carrera deseada. A veces es solo cuestión de unas décimas. Estos son algunos de los consejos de los correctores de la prueba para conseguirlo, informan : Sara García y .Alfonso Núñez. Es bueno trabajar mucho con los tiempos del examen y los formatos. La idea es llegar a la prueba un poquito más tranquilos sabiendo lo que uno se puede encontrar. En las clases de refuerzo “nos dan modelos de exámenes de otros años o del modelo de este año” .