La defensa del principal sospechoso del asesinato de Esther López justifica su decisión por ciertos comportamientos del investigado durante el registro

La autopsia de Esther López presenta datos compatibles con su estancia en el zulo de la casa de Óscar: “El cadáver presentaba manos de lavandera”

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En directo desde las inmediaciones del chalet que fuera propiedad de Óscar Sanz, el principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), Clara Murillo nos ha dado la última hora sobre la investigación que la Guardia Civil está realizando del interior de la vivienda tras el hallazgo de un zulo en el que podría haber estado encerrada la víctima.

Por segundo día consecutivo, unidades especiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional proceden al registro de la vivienda que fuera propiedad del principal sospechoso del asesinato de la joven Esther López el pasado 12 de enero de 2022, tras el hallazgo por parte del nuevo propietario del inmueble de un zulo escondido bajo una de las camas de la vivienda.

A primera hora de la mañana reanudaban la búsqueda de pruebas tanto en el zulo como en el resto de la vivienda que pudieran ser compatibles con la estancia de Esther en la casa. En esta ocasión, han intervenido también el grupo GEO de la Policía Nacional para vaciar el zulo que contaba con unos 30 centímetros de agua.

Tras unas horas de reposo, se cesó la búsqueda el día anterior a las 21:00 horas, podrían volver a buscar pruebas en su interior ya que la superficie habría secado. En esta ocasión y aun tenido permiso judicial para estar presente durante el registro, Óscar Sanz, el principal sospechoso del asesinato, no ha acudido a la vivienda.

Según ha podido saber la reportera de ‘En boca de todos’, habría sido una petición directa de sus representantes legales, quiénes le habrían prohibido asistir debido a ciertos comportamientos que realizó durante la primera jornada de registro.

El reloj inteligente de Óscar confirma que podría haber subido y bajado las escaleras del zulo de su vivienda la noche en la que desapareció Esther

‘En boca de todos’ ha tenido acceso al registro del reloj inteligente del principal sospechoso y ha comprobado que registra que subió y bajo escaleras dentro de su propia vivienda, algo que parecía imposible hasta que se ha encontrado un zulo bajo una de las camas.