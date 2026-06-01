El doble grado al que más cuesta entrar es Matemáticas y Física en toda España.

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Más de 300.000 alumnos de toda España están cada vez más pendientes de la milésima para poder entrar en el Grado que quieren. Porque cada vez es más complicado, informa Sergio García García. La nota de corte sube en prácticamente todas las carreras. En menos de diez años el nivel de exigencia se ha disparado. Desde 2016 a 2025, la nota media ha subido casi un punto y medio.

Ciencias de la Salud, por ejemplo, ha subido de un 10,16 a un 11,4. Ingeniería o arquitectura de un 8,57 a un 10,1 y no son sólo las carreras de números. Artes y humanidades también ha subido y el ultimo ejemplo, Ciencias Sociales y Jurídicas, de un 8,15 a un 9,7.

Hay dos razones que justifican este repunte. La primera es lo que los expertos llaman una epidemia de sobresalientes. Ya en bachillerato, si comparamos los sobresalientes en 2015 con los de 2024 se han disparado un 7%. Algunos hablan de notas infladas, sobre todo, en colegios privados y concertados. Y la segunda razón es por la ley de oferta y demanda, cada vez hay más alumnos, pero no más plazas.

El doble grado al que más cuesta entrar es Matemáticas y Física en toda España. Lleva en el podio desde hace 14 años y en Madrid, por ejemplo, más de 800 estudiantes de media pelean por hacerse con las solo 25 plazas que hay en la Complutense. Evidentemente, se quedan con los 25 más brillantes.