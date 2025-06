La atrofia muscular espinal apenas le permite moverse pero los tratamientos evolucionan bien

OurenseAudrey Noguera sufre atrofia muscular desde que era pequeña. Su enfermedad, que le roba tiempo y le quita movilidad, no le ha impedido sacar una de las notas más altas de Galicia en la PAU: un 13,74. Ahora, informa en el vídeo Antía Araújo, podrá estudiar sin problema el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela, la carrera con la nota de corte más alta de la comunidad.

Su dolencia neurodegenerativa ataca las neuronas motoras y debilita los músculos, lo que le impide andar y dificulta mucho el resto de los movimientos. Recibe dos tratamientos, uno en Ourense, donde reside, y otro en Barcelona. Pese a luchar contra ella, ha coronado con la PAU un expediente académico impecable. A esta joven, que sueña con trabajar en la NASA, nada le impide aspirar a lo más alto.

Una PAU impecable que la lleva a la carrera más exigente de Galicia

Los exámenes los hizo en el centro de recursos educativos de la ONCE, en Pontevedra. Allí los adaptaban a sus necesidades y le facilitaban un ordenador, ya que la mano se le cansa rápidamente. No tenía tiempo límite pero los hizo en unas dos horas, algo similar a sus compañeros. Audrey Noguera, de Ourense, se presentó a la PAU como una más y salió de ella como la mejor. Con un 13,74, no hay carrera que se le resista, y se ha inclinado por el doble grado de Física y Matemáticas.

"No me decidía entre Física o Matemáticas, así que voy a por el doble", explica. Es la carrera más exigente de Galicia, la cursará en Santiago de Compostela, donde tiene una nota de corte de un 13,2. Está un poco asustada por irse de casa, pero le gusta la idea de encontrarse nuevas personas, lugares y experiencias. Le cautiva el universo, el espacio y los números.

El orgullo de su casa y de su instituto

"Es una nota que sorprende, sobre todo a ella, pero nosotros nos esperábamos esto", asegura José Noguera, su padre. Se lo esperaba porque ella es "muy constante, organizada en los estudios y se ha sacrificado durante mucho tiempo". Para José, es un alivio ver que su hija va consiguiendo sus logros, "lo que siempre se ha esforzado por conseguir". Solo espera que no se presione demasiado -muchas veces tienen que decirle que descanse- y que puedan verse a menudo ahora que ella se va a Santiago. "Es un orgullo como padre", concluye.

No solo en su familia presumen de Audrey. Es la alumna estrella de su colegio. "Una maravilla, una alumna brillante", afirma Elisa Rodríguez, directora del IES As Lagoas, donde ha estudiado. Pero eso no es lo más importante, asegura, "sino su actitud vital, el optimismo, la sonrisa que tiene siempre, el afán de superación". "Ella es un ejemplo para todos", asegura la directora que dice no haberla visto nunca quejarse por nada. Si algo le apena, confiesa, es que la va a echar de menos.

En el instituto también le han adaptado algunas pruebas, sobre todo las escritas pero, por lo demás, "es muy fácil tener a Audrey como alumna", asegura Alejandra Ramos, su maestra de Lengua y Literatura Gallega. "Incluso es profesora porque he aprendido mucho con ella". Los tutores dicen que es una maravilla corregir sus exámenes. "La media le daba de sobra, ella puede hacer la carrera que quiera", concluye Ramos.

El ojo puesto en la NASA

Noguera tiene claro que le gustaría dedicarse a la investigación en alguna agencia espacial. El año pasado fue al centro para turistas de la NASA y quedó prendada. Lo que más le gusta son los misterios del universo, el por qué estamos aquí. Le daría pena irse a Estados Unidos por su familia, pero le gustaría estar allí. Confía en que todo saldrá bien: "Me siento muy apoyada y le debo todo a mis padres". En su entorno han suscrito la decisión. "Si quiere NASA, pues NASA y, si no, lo que ella quiera, es que estoy segura", asevera Ramos, la profesora de Gallego. Su capacidad de superación y sus ansias de conocimiento no conocen límites.

Se la diagnosticaron con dos años. Audrey padece atrofia muscular espinal. Se trata de una enfermedad degenerativa que ataca las neuronas motoras, provocando que no se produzcan ciertas proteínas y que los músculos se vayan debilitando poco a poco. La buena noticia es que la joven está recibiendo dos tratamientos que están teniendo muy buenos resultados. Uno de ellos lo practican en su ciudad y el otro en Barcelona. Este último es experimental, un ensayo clínico.