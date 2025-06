Las universidades recuerdan que la nota de corte es orientativa y ofrecen alternativas en caso de no entrar en la carrera

MurciaNumerosos estudiantes de todo el país se encuentran este miércoles a unas horas de conocer su futuro. Después de una semana de nervios, las notas de una PAU innovadora ya han salido en Murcia y se están dando a conocer en otras cinco comunidades autónomas, informan Maialen Larrinaga, Eneritz Gómez y Antonio Lasso en el vídeo.

Alumnos de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco realizaron las pruebas de acceso a la universidad la semana pasada y desde la tarde del miércoles podrán conocer cómo les ha ido. Entre el jueves y el viernes lo harán aspirantes del resto de comunidades autónomas, excepto La Rioja y Cataluña, región que aún está celebrando los exámenes esta semana.

Se abre ahora un período de revisiones y reclamaciones, que hará que las notas definitivas salgan a finales de junio. Empieza también el último mes de preparación para aquellos que optan a la convocatoria extraordinaria, en julio.

El foco puesto en llegar a la nota de corte

Se acercan días de cálculos aritméticos para los alumnos que se acaban de examinar y que van recibiendo paulatinamente sus resultados. Barajan ponderaciones, facultades y medias, todo para llegar a la nota de corte de la carrera de sus sueños en alguna universidad. La fijación con superar este número es habitual pero, desde los institutos, recuerdan que no es una cifra fija, sino que cada año puede bajar o subir.

Y es que la nota de corte de un grado no deja de ser la puntuación que sacó en la PAU el último alumno que fue admitido en esa carrera el año pasado. Lo explica Jon Torres, técnico de orientación de la EHU: "Es una relación de la oferta, el número de plazas que hay en un grado, y la demanda. No tiene que ver ni con la dificultad, ni con las expectativas laborales de la carrera".

En caso de no entrar, los orientadores proponen alternativas

Si el estudiante no alcanza la nota, se abre un abanico de opciones. La más directa, según Mario Matas, jefe de estudios de la Academia Puerta Real, "sería repetir la Selectividad en su fase extraordinaria, cosa que es complicada porque ya no suelen quedar plazas". Las carreras más demandadas suelen cerrar sus puertas en la primera convocatoria, y no hay oportunidad de entrar presentándonos a la segunda, aunque superemos la nota.

Algo más eficaz es empezar un grado muy similar, propone Jon Torres: "Iniciaríamos en septiembre una carrera que sea parecida y, una vez hayamos superado el primer curso, podremos hacer ese cambio de grado, el traslado". Es una maniobra habitual en carreras cercanas a la medicina, por ejemplo. También se emplea para incorporarse a dobles grados desde un primer año matriculados solo en una de las dos titulaciones.

Formación profesional, cambiar de comunidad o probar la privada

Txema Sáenz, coordinador pedagógico del Centro de Formación Somorrostro, rompe una lanza a favor de la Formación Profesional: "Es una buenísima opción, te da experiencia en una especialidad y una titulación con la que salir al mercado de trabajo". Pero no solo eso, los ciclos son también una forma de intentar acceder de nuevo a una carrera, ya que su media computa para selectividad como la de un Bachillerato. Es el caso de Miren Villanueva, estudiante de FP. Hizo un grado superior enfocado a Farmacia, "que es lo que me permitía acceder a la carrera después", relata.

Leonor, estudiante, optó por una vía distinta. "Eche solicitud en más comunidades de España y pues entré en el País Vasco, en Bilbao", nos dice con su acento del sur. Salir de la comunidad autónoma propia es otra opción, que requiere algo más de papeleo, pero que merece la pena si encontramos lo que queremos estudiar con una nota de acceso más baja.

Y, aunque a algunos les agobia, dejar pasar un año para volver a intentarlo no es imposible, asegura Torres: "Puede dedicar todo el curso que viene a plantear la mejora de la PAU". También se puede compaginar con otras experiencias formativas habituales en la juventud, como sacarse el carnet de conducir o algún idioma, apunta Mario Matas.

Si nada de esto nos convence y el dinero no es problema, siempre queda la universidad privada. Varias estudiantes comentan que no les quedó otra vía: "Estaba a una décima por la Selectividad y al final tuve que ir. Si la carrera está en la privada y te la puedes permitir...". Son distintos caminos que llevan a lograr el objetivo tarde o temprano.