El seguimiento habría sido masivo, con un 95% de los médicos andaluces secundando la huelga

Homologar el título, un muro para centenares de médicos extranjeros que esperan años para poder ejercer

Compartir







SevillaMédicos de todo el país han vuelto este viernes a la huelga por sus condiciones de trabajo. Protestan contra el nuevo Estatuto Marco que, entre otras cosas, mantiene las guardias y no permite compaginar el trabajo en la sanidad pública con el sector privado. Hay convocadas movilizaciones en las principales ciudades, según informan en el vídeo Marta Álvarez y María Galán.

Según el Sindicato Médico, el seguimiento habría sido masivo, tanto en Atención Primaria como en hospitales. Un 95% de los médicos andaluces, dice la organización, ha secundado esta huelga. En muchos centros de salud los pacientes han tenido que irse sin ser atendidos o han sido derivados a hospitales.

PUEDE INTERESARTE Los estudiantes MIR , un refuerzo para los centros de salud de Galicia

Protestas y cortes por el borrador del Estatuto Marco

Más de 2.000 médicos se han concentrado durante toda la mañana del viernes a las puertas del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Han llegado a cortar una de las principales avenidas de la ciudad. Ataviados con pancartas y con sus batas blancas, afirmaban estar "muy quemados" y que la Junta ignora sus reivindicaciones.

La sevillana es solo una de las múltiples manifestaciones que se han organizado en todo el país. Los sanitarios han reclamado mejores condiciones laborales en una jornada de huelga nacional. El epicentro del problema, el borrador del nuevo Estatuto Marco propuesto por Sanidad. Según algunos manifestantes, "empeora aún más las condiciones laborales".

PUEDE INTERESARTE España, el país europeo con mayores tasas de absentismo por enfermedad

El Estatuto actual no se actualiza desde 2003 y los médicos reclaman de nuevo tener uno propio, pero que se ajuste a la realidad actual y les garantice, dicen, derecho a descansar y conciliar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Unas condiciones "de esclavitud"

Las guardias son una de las principales reivindicaciones de los sanitarios. Frente al Congreso de los Diputados se escuchaban gritos de "no es vocación, es explotación". La demanda es clara: "No podemos seguir trabajando 24 horas seguidas en régimen de esclavitud, sin derecho a dormir, a comer o a ver a nuestros hijos. Pancartas con lemas como "Guardia trabajada, guardia cotizada" se podían ver en ciudades de todo el país.

Además de la eliminación de las guardias, exigen más mejoras, como que los cargos intermedios y directivos puedan compatibilizar su trabajo en la pública y en la privada. Pero el principal objetivo de la huelga sigue siendo trabajar menos. "Nos plantan una jornada laboral obligatoria de 45 horas semanales, mientras se habla de 37 para el resto", se lamentaba un asistente.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Según los manifestantes, está en juego el futuro de la sanidad. "Si estuviera empezando ahora, en vez de quedarme en España me iba a otro país que me de más seguridad y mejor trato", aseguraba una sanitaria. Este desánimo es un sentir cada vez más común, pero la lucha de los médicos promete no acabar aquí.