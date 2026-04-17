En 'Todo es mentira' invitan a Sergio Contreras para conocer su opinión sobre el no encuentro entre Pedro Sánchez y María Corina Machado

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Pedro Sánchez ha respondido a la pregunta de por qué no se ha reunido ni él, ni nadie del Gobierno con María Corina Machado y le ha culpado de no haberse encontrado en Moncloa, asegurando que "las puertas están abiertas" y que "ella no lo ha considerado oportuno".

En 'Todo es mentira' reciben a Sergio Contreras, un expreso político venezolano y fundador de Refugiados Sin Fronteras, para responder a la gran pregunta: ¿Quién ha ignorado a quién?

La opinión de Sergio Contreras

El expreso político asegura que María Corina Machado vino a España "principalmente para encontrarse con los 692.000 venezolanos" cuya inmensa mayoría llegó huyendo de la dictadura.

"Básicamente lo que viene es a dar un mensaje que le permite al mundo entender la cantidad de venezolanos que están afuera, la cantidad de venezolanos que sueñan con volver a Venezuela para ser parte de la reconstrucción de un país que fue destruido por el populismo de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro y por diversos factores, incluso factores de la izquierda española que le apoyaron y que, sin duda alguna, han hecho un terrible daño para todo el sistema democrático venezolano y el sistema democrático interamericano", señala. Por lo que su vista es para "encontrarse con su pueblo, más allá de la diatriba que pueda haber sobre si Sánchez o no le va a recibir".

Para Sergio Conteras "lo importante es que le reciba su gente acá en la Puerta del Sol mañana desde las cuatro de la tarde": "No va a caber una sola persona y eso es una demostración de quién está equivocado y quién hace como probablemente pasó con las ayudas en Valencia que si las querían dar había que pedirlas o simplemente hay que ofrecerlas". Por lo que, considera tajante que, en todo caso, "está claro quién no ha tratado desde un principio a un Premio Nobel de la Paz como se lo merece".

Y, al dejarle caer Laila Jiménez que sus declaraciones dejan entender que ha sido el presidente del Gobierno quien no ha llamado a María Corina Machado para reunirse con ella, el expreso político responde: "Creo que las palabras de María Corina en las entrevistas lo dejan claro".

¿Aceptarán los venezolanos la invitación de Pedro Sánchez?

"Nos parece maravilloso", asegura. Sin embargo, quien debe aceptarla es María Corina Machado, quien "tiene que seguir a otro país" y, por tanto, es ella quien "tendrá que evaluarlo": "Ella tiene muy claro con quién conviene sentarse y con quién no".

Por lo que considera que "si el presidente Sánchez quiere tener un buen gesto con María Corina Machado", debe tenerlo "con todos los venezolanos" apoyando la transición a la democracia: "Que, por ejemplo, reste autoridad a aquellas personas que con un título autoimpuesto de negociadores han ido a Venezuela precisamente a sabotear el proceso de la transición a la democracia y que son personas que tienen una gran influencia en la política exterior española".

"Yo creo que el mejor favor que le puede hacer el presidente Sánchez es precisamente quitar del camino aquellas voces de la izquierda española que han ido a sabotear el proceso de transición, que han ido a generar diálogos que han oxigenado el Gobierno y que, curiosamente, cada vez que ponen un pie en Venezuela, se dan nuevos presos políticos", señala.