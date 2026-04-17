El colaborador opina sobre los mensajes de Francina Armengol que "decir la verdad es muy sano" y, por ello, desvela el mensaje que mandó a Ábalos

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A raíz de salir a la luz en el último informe de la UCO con los mensajes entre Francina Armengol y Koldo García, Pablo Echenique opina en 'Todo es mentira' sobre cómo cree que pueden afectar a la presidenta del Congreso de los Diputados y si le llegarían a salpicar pasando a ser algo más que un testigo en el caso mascarillas.

Desde su punto de vista, "en ellos no se ve lo mismo" que en los que se veía en los de Ángel Víctor Torres: "Se ve como tiene mucha confianza con Koldo, en eso mintió, y también como hablan de contratos de mascarillas y de PCRs, y en eso también mintió".

Sin embargo, opina que "lo que no se ve, por lo menos de momento, es que haya presionado a nadie o que se haya cometido ninguna irregularidad". Razón por la cual no entiende por qué lo niega, señala. Recuperando una frase célebre de Mark Twain, afirma que "decir la verdad es muy sano".

Es en este momento en el que Pablo Echenique se abre y cuenta en "exclusiva" un mensaje que él mismo le envió a José Luis Ábalos antes de que explotara todo el caso Koldo.

El contenido del mensaje de Echenique a Ábalos

"Yo lo cuento aquí en exclusiva. Mucho antes de que se supiera esto le mandé un mensaje a Ábalos que la UCO puede ver seguramente porque tiene su móvil", confiesa en el programa.

El contexto es que 'The Objective' estaba informando de lo que Echenique cree todavía que "es un bulo" y eso es el vídeo de los paradores. "Todavía no había trama de corrupción, no había nada y aquello me pareció repugnante", puntualiza el colaborador.

Razón por la cual en dicho mensaje le mandó "un abrazo": "Le dije 'Oye, esto no puede ser'. No me acuerdo exactamente que le dije".

Por lo que, relacionándolo con lo sucedido con Francina Armengol, Echenique asegura que si le preguntan que si tiene mensajes con Ábalos, afirma: "¿Por qué voy a mentir?". "Además es que es imposible que no te acuerdes, ¿cómo no te vas a acordar? No se te ha olvidado y si has hecho algo malo, yo no veo nada malo en esos mensajes. Dilo y ya está", insiste.