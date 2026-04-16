Compartir







Momento inesperado en Todo es mentira, donde el arzobispo de Rabat sorprendió con una reflexión sincera sobre la personalidad del Papa durante una entrevista distendida pero con tintes incisivos.

El presentador del programa le lanzó una pregunta directa: que señalara algún aspecto negativo del Pontífice, recordando que, como cualquier persona, también tiene debilidades. Lejos de evitar la cuestión, el arzobispo respondió con matices: “No malo, no… menos bueno”, comenzó diciendo.

"Es una persona muy estable, muy plana"

En su explicación, destacó que el Papa es una persona “muy estable, muy plana”, sin grandes altibajos emocionales. Aunque reconoció que esto es positivo para la toma de decisiones, también dejó entrever que puede tener un efecto menos atractivo desde el punto de vista comunicativo.

“Como periodista debo decir que este Papa no da titulares”, afirmó, comparándolo implícitamente con Papa Francisco, conocido por su estilo más directo y mediático. Según explicó, el actual Pontífice transmite mensajes “maravillosos, fuertes y duros”, pero lo hace con tanta normalidad que a veces pasan desapercibidos.

"Tiene una punta de timidez"

El arzobispo apuntó además a un rasgo de carácter concreto: cierta timidez. “Tiene una punta de timidez que no es mala ni grave”, señaló, destacando que esa forma de ser le convierte en alguien “sereno, tranquilo y estable”. Lejos de plantearlo como una crítica dura, defendió que este perfil favorece el discernimiento y la toma de decisiones acertadas, aunque reconoció que, desde el punto de vista mediático, podría ser deseable un carácter más expresivo.

La conversación, que también incluyó momentos de humor y referencias personales, dejó una de las confesiones más llamativas sobre la figura del Papa en televisión, mostrando un retrato humano y alejado de los tópicos habituales.