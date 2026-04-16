Ana Pardo de Vera, la hermana de la expresidenta de Adif, sobre su declaración en el 'Caso Koldo'

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Ana Pardo de Vera intervino en 'Todo es mentira' para pronunciarse sobre la declaración de su hermana, Isabel Pardo de Vera, en el marco del conocido como 'Caso Koldo'. Durante su intervención, Ana Pardo de Vera defendió la actuación de su hermana al explicar que actuó siguiendo una lógica jerárquica dentro de la administración: “Ella es una técnica y entiende las jerarquías como que era el ministro el que me pedía que pasara ese currículum”, señaló. Según explicó, su hermana interpretó que debía tramitar esa solicitud como parte de su trabajo.

Reconoce que su comportamiento "no queda bien"

La periodista insistió en que este tipo de prácticas no son inusuales: “En la empresa privada también se hace”, argumentó, aunque matizó que siempre dentro de la legalidad. Sin embargo, reconoció que, aunque pueda ser habitual, “entiendo que no queda bien”.

El debate se tensó cuando otros colaboradores del programa cuestionaron la normalidad de que un ministro solicite a la presidenta de una empresa pública mover un currículum. Se planteó entonces si este tipo de actuaciones podrían formar parte de una cadena de decisiones irregulares.

La hermana de Isabel Pardo de Vera: "Ha sido parte necesaria"

En ese punto, Ana Pardo de Vera admitió que su hermana pudo haber sido “un eslabón” dentro del proceso: “Ha sido un eslabón necesario para que esa persona obtuviese ese puesto de trabajo”, reconoció, aunque insistió en que no fue quien tomó la decisión final.

Además, defendió que el foco no debería centrarse únicamente en este episodio, sino también en la complejidad de la contratación pública. Criticó que algunas investigaciones simplifican en exceso estos procesos: “La administración es complejísima, hay múltiples controles, inspectores y funcionarios”, explicó.

La periodista también hizo referencia a informes técnicos que, según ella, matizan algunas conclusiones de la investigación, y aseguró que su hermana ha respondido detalladamente a las acusaciones en un escrito reciente.