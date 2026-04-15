Risto Mejide no puede esconder su sorpresa al descubrir un inesperado dato sobre la expulsión de Sánchez García

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El programa de 'Todo es mentira' recibía a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso de los Diputados, para descubrir de su mano la secuencia de la polémica expulsión de Sánchez García, diputado de Vox y analizar lo sucedido en el hemiciclo.

Un hecho "inédito", señala el entrevistado. "No tiene ningún sentido y me parece verdaderamente grave para lo que significa la convivencia, no solo en el Congreso de los Diputados, también en el ámbito la sociedad en general", añade.

Gómez de Celis comparte cuáles son los tres pensamientos que se le pasaban por la cabeza durante el altercado y comenta cuál ha sido la sanción que se le ha impuesto. Es en este momento cuando Risto Mejide descubre un dato sobre la misma que le hace saltar con indignación.

"Vicepresidente, no puede ser"

"Tal y como establece el reglamento, está expulsado durante esta semana y, por tanto, después podrá volver con toda normalidad", comenta el vicepresidente del Congreso.

A Risto Mejide le surge una pregunta: "¿Este diputado cobra esta semana?". Ante su respuesta afirmativa, Risto Mejide responde: "Vicepresidente, no puede ser. ¡Eso está mal montado! Si te expulsan, dejas de cobrar. Esto es un incentivo para que la gente la líe y no pase nada".

Ana Vázquez aprovecha para lanzarle una petición al vicepresidente: "Échanos una mano"

Ana Vázquez confiesa estar alegre por ver al vicepresidente realizando el directo desde el set de prensa del Congreso de los Diputados: "¡Por fin un directo en 'Todo es mentira'! Voy a poder hacerlo desde dentro Risto". "¡Esto es histórico!", reacciona Risto Mejide.

La diputada del Partido Popular aprovecha para hacerle una importante petición para los colaboradores del programa. Si quieres saber la respuesta: "Échanos una mano".