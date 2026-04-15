Ana Milán deja "testimonio a todo el mundo" de que Risto Mejide denegó su entrevista y el presentador no duda en exponer el motivo

¿Quieres volver a ver los programas completos de 'Todo es mentira'? ¡Puedes hacerlo en Mediaset Infinity!

Compartir







En 'Todo es mentira', Risto Mejide recibe en su chester a Ana Milán ante la inminente emisión de la quinta entrega de su nuevo programa 'Ex. La vida después'. Es en este momento cuando el presentador le pregunta por qué le quería "pegar bronca".

Sin embargo, lo que Ana Milán verdaderamente pretendía es "dejar testimonio para todo el mundo": "Yo invité a este señor, que además es mi productor, y le dije 'Risto, me gustaría entrevistarte'". La respuesta quiere que la diga el propio presentador: "¿Qué contestó Risto, Risto?".

Ana Milán quiere "la versión verdad" porque, con la justificación que le dio, lo cierto es que le consiguió convencer: "Además, me pareció de una elegancia importante. Así como te echo la bronca, te paso la manita por la espalda".

Risto Mejide confiesa el motivo por el que denegó la entrevista

El presentador de 'Todo es mentira' comparte con la audiencia la razón por la que no concedió dicha entrevista: "Estaba en un momento emocional muy convulso de mi vida. Hay momentos en tu vida que dices 'Estoy demasiado roto para enfrentarme a una situación' como puede ser una conversación contigo, que me encantaría".

No obstante, Ana Milán se muestra en desacuerdo con él y le explica el por qué. "No estás roto, es que en la vida pasan cosas Risto. Es muy importante que el ser humano entienda que la vida está llena de cosas, que algunas nos vienen mejor y otras peor, pero en realidad casi todos somos muy bonitos", le anima la presentadora.