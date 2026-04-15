Ana Vázquez rebate la postura de Ignasi Guardans con unos argumentos que llevan al colaborador a contestar tajante

Vuelve a ver los programas de 'Todo es mentira' en Mediaset Infinity

Compartir







En el 'read out' que ha enviado China se menciona que el país comparte valores con España. Por esta razón, Fabián Pérez muestra en 'Todo es mentira' una tabla con datos de China para rebatir lo que presuntamente coincidimos. Y es que, por ejemplo, el índice de democracia es "muy bajo" comparado en el de nuestro país.

Sin embargo, el analista internacional Ignasi Guardans no está de acuerdo: "Tenemos unos cuantos, sobre todo los que nos afectan a nosotros". Y es que el colaborador no se refiere a lo que hace China "de puertas para dentro", si no a los valores que le señala a Risto Mejide.

La opinión de Risto Mejide: "No hemos nacido ayer"

"Es un poco hipócrita decir 'Yo comparto todo lo que esta gente hace siempre y cuando no hablemos de lo que hacen en casa'. Hombre, Guardans, que no hemos nacido ayer", le apunta el presentador.

Risto Mejide reconoce que "nos interesa llevarnos bien comercialmente con China", pero eso no quita que no esté de acuerdo con el analista internacional cuando dice que coinciden en el respeto a la legalidad internacional. "Eso es mi opinión y lo demás es hipocresía", afirma tajante.

Sube la tensión entre Guardans y Ana Vázquez

Llega el turno de la diputada del Partido Popular, quien trata de rebatir la opinión de Guardans. Sin embargo, los argumentos no logran convencer al analista internacional y, al subir la voz, le indica: "Por más que grites, no dirás la verdad".

"Esta especie de cosa que le ha salido al Partido Popular de que España se ha vendido al comunismo es demencial, absurda, falsa y da la risa si no fuera lo patético que es tener un partido que espera gobernar haciendo teatro con la política exterior española, cosa que no hace nadie cuando es un partido serio", responde tajante Ignasi Guardans.