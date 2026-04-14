Lara Guerra 14 ABR 2026 - 18:35h.

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Sarah Santaolalla, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para pronunciarse sobre toda la actualidad política, y uno de los temas principales es lo ocurrido entre Félix Bolaños y el juez Peinado; algo de lo que la periodista asegura estar cansada por la sobreprotección que reciben los magistrados y de lo que no ha dudado en dar su punto de vista.

Después de hablar sobre la asociación israelí que denuncia a Pedro Sánchez por crímenes de guerra, Sarah Santaolalla ha aprovechado para reclamar que a los jueces no se les pueda decir nada: "Estoy cansada de que no se les pueda criticar. No son dioses. Creo que el juez Peinado ha hecho sus deberes muy bien porque algunos podemos pensar que ha hecho de todo menos justicia".

Sarah Santaolalla: "No sólo es una instrucción irregular, sino que es vaga"

Asimismo, la periodista detalla que "aquí el juez Peinado desde el principio ha hecho una instrucción irregular. Cuando tú te lees las 39 páginas, hay una parte que incluso la saca de una revista de contenido jurídico, es decir, no sólo es una instrucción irregular, sino que es vaga. A este juez le han dado un tirón de orejas y creo que ha citado a gente que ni encontraba en el mapa. Creo que para jubilarse tenía que hacer un regalo que siempre cuando se le estropea un camino a la derecha sale un juez y ha sido Peinado".