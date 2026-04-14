Lara Guerra 14 ABR 2026 - 18:03h.

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Carolina Perles, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para pronunciarse sobre la gata perdida de su hijo y acerca del juicio de mascarillas en el que está inmerso su exmarido, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

En primer lugar, Risto Mejide le pide una valoración sobre el juicio actual sobre las mascarillas y asimismo, que se pronuncie sobre los sobres de dinero que ella misma veía y confirmó en su documental, a lo que Perles confiesa que "yo tengo una familia. En el documental que hice dije lo que viví y es que yo conté la verdad de lo que había vivido en ese momento. Yo no veía ahí delictivo que se llevara un sobre con dinero y volviese con él, me sorprendía. Cuando empecé a tener la mosca tras la oreja por los comentarios que me hizo la gente, primero quise comprobarlo yo y le pregunté, me dijo que no se había comportado bien conmigo y que no lo estaba haciendo solo sino con mucha gente. Me pidió disculpas y que no iba a volver a suceder".

Carolina Perles: "Si sale culpable a nivel emocional será duro"

Además, Perles explica que pese a que García no ha sido su mayor persona afín, asegura que "si no llega a ser por Koldo no me enteraría de la misa la mitad. Obviamente es de agradecer porque me di cuenta que una gran parte de mi vida viví con un extraño". Sobre cómo se refería a ella la ex de Koldo, Carolina confiesa que sí se ha enterado: Me ha llegado como me tenía guardada y bueno, yo era la mujer de su jefe y la madre de los hijos de su jefe. Entiendo a esta señora porque como no le quise dar cobertura a lo que fue mi vida privada con él y es en el único margen que se podía estar cerca mío pues que no le gustara. En Ferraz podía tenerla pero en privado quería preservar mi intimidad familiar y de mi hijos, y me molestaba tener tanta presencia ajena a nuestra vida familiar

Por último, Carolina desea que "por el bien de mis hijos me gustaría que lograra demostrar su inocencia y porque en cierta manera creo que no ha estado rodeado de la gente adecuada y la sigo manteniendo. Él pensaba que estaba rodeado de ángeles y era de demonios. No le exculpo porque uno no está donde no quiere. Si sale culpable a nivel emocional será duro".