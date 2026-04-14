Lara Guerra 14 ABR 2026 - 16:56h.

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Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar quién podría haber suplantado su identidad para cambiar en el registro el dueño de la gata Chloe en favor del que fuera exministro de Transportes. Asimismo, revela la reacción de su hijo en común con él respecto a la gata perdida.

Risto Mejide recuerda que Víctor Ábalos ha dicho que Andrea propuso hacerle entrega de la gata y que la exmujer de Ábalos le insultó. Ante esto, Carolina explica que "esto es totalmente falso. Yo nunca he tenido ninguna llamada de Andrea. Eso va diciendo ella, pero yo presenté las llamadas porque jamás he hablado por teléfono con esta señora".

Carolina Perles: "Andrea se puso en contacto conmigo para hacer una custodia compartida"

Aún así, Perles asegura que ella trató de pedirle a su hijo el número y después la escribió: "Ella quería que yo le firmara un contrato de 15 días tenerlo ella y 15 yo. Me negué por completo porque es de mi hijo, quería una custodia compartida. Me dio a conocer que la gata estaba a nombre de Ábalos, pero eso es imposible porque yo nunca lo he cambiado y es ahí donde descubro en el 2023 que se cambió sin mi permiso".

Al escuchar estas palabras, Risto Mejide le pregunta si va a recurrir con acciones legales para recuperarlo y esto ha provocado la emoción de Carolina Perles al recordar las palabras de su hijo sobre Ábalos y la gata perdida.