Lara Guerra 13 ABR 2026 - 19:39h.

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'Todo es mentira' debate sobre la mesa toda la actualidad, y es que Massoud Pezeshkian se ha posicionado a través de un tweet con el Papa León XIV sobre sus palabras en las que muestra su negativa con la guerra. Tras ello, Pedro Sánchez también ha mostrado su apoyo a través de esta red social; sin embargo, las palabras del presidente han dejado perplejo al presentador del programa.

En primer lugar, Risto Mejide ya no daba crédito al descubrir la defensa de Irán: "Ya me espero cualquier cosa, tenemos un país en régimen de los ayatolás...estamos hablando de Irán como los malos y ahora resulta que defienden al Papa". Y por si fuera poco, Pedro Sánchez también mostraba un gran apoyo al Papa León XIV: "Quien siembra vientos, recoge tempestades. Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje. Será un honor recibirle en España dentro de unas semanas".

Risto Mejide: "No sé si piensa que de esa manera va a ganar votos y aceptación social"

Ante esto, Mejide, ya completamente atónito se pronunciaba: "¿Y no continúa el tweet diciendo que hemos intentado blindar el aborto en la Constitución? Yo...lo de nuestro presidente...ya no sé si está en el lado correcto de la historia porque piensa que ese es el lado correcto de la historia o porque piensa que de esa manera va a ganar votos y aceptación social. Yo ya no sé cuál es la verdadera, empiezo a sospechar. Estoy de acuerdo en estar en contra de Trump, pero que nuestro presidente llame cada dos por tres para decir que está en contra de la guerra".