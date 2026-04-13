Lara Guerra 13 ABR 2026 - 18:31h.

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La cuarta visita a China de Pedro Sánchez en estos casi últimos cuatro años está dando mucho de qué hablar, ya que esta frecuencia es insólita en el histórico de relaciones con el asiático. 'Todo es mentira' ha planteado sobre la mesa este viaje que, mientras que Susana Díaz se ha mostrado del lado del presidente, Cristina Cifuentes ha sido algo más crítica.

En primer lugar Susana Díaz se ha posicionado del lado del Presidente del Gobierno y ha valorado muy positivamente esta cuarta visita de Sánchez a China: "Creo que el viaje sí viene bien siempre porque nosotros, de lo que ha dicho Pedro es cierta; hay una desigualdad en nuestra balanza comercial y lógicamente tenemos que abrir aunque nuestros aliados sean otros; tenemos que reforzar el intercambio de bienes y la inversión de nuestras empresas. La oportunidad es conveniente".

Cristina Cifuentes: "Me parece que no se le puede colocar como el socio preferente"

Sin embargo, Cristina Cifuentes critica duramente el objetivo del presidente en este cuarto viaje: "Hace falta tener valor e irse a hablar de derecho internacional a China, que es una dictadura donde no se respetan los derechos humanos. Económicamente es una potencia indiscutible pero es un lugar donde cada año se matan miles de personas, no hay libertad de prensa, al discrepante se le mete en la cárcel", asegura. Por último, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid explica que "ir el a blanquear eso en aras de supuesta balanza comercial que tampoco está consiguiendo porque desde que está él, el déficit comercial se ha duplicado por mil. Sus gestiones, que es el cuarto viaje....hay que mantener las relaciones con los países pero ir a hablar de derecho internacional y que se convierta en la referencia...me parece que no se le puede colocar como el socio preferente".