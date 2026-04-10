Antonio Benítez, abogado de las víctimas de Adamuz, retransmite la reacción de las víctimas a las declaraciones de Antonio Sanz

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El abogado de las víctimas de Adamuz, Antonio Benítez, cuenta en 'Todo es mentira' que les llegó una denuncia del sindicato CSIF donde se pone de manifiesto que el día del siniestro hubo una caída que impidió atender las llamadas del 112 de manera adecuada.

Razón por la cual los distintos empleados de las organizaciones tuvieron apuntar en papel las diferentes llamadas que se iban produciendo y utilizar sus propios terminales porque el sistema se colapsó.

Esto supuso una escalada a nivel nacional, tal y como apunta el último informe de la Guardia Civil, el cual también señala que el segundo tren no se había geolocalizado.

"Este caos es el resultado de que las fuerzas policiales, los servicios sanitarios y de emergencia se situasen en la zona transcurrida una hora tras el siniestro", denuncia el letrado.

La respuesta a la negativa a abrir debate del consejero de Sanidad

Antonio Sanz, consejero de Sanidad de la Junta, ha desmentido que se cayera el sistema y se ha negado a entrar en debate con ellos, "negando la mayor". "Que no entre en debate con nosotros nos parece bien. Lo que sí que tiene que dar curso es a las distintas acciones que nosotros hemos interpuesto y tiene la obligación de llevar a cabo la investigación que hemos solicitado y de resolver nuestra petición", responde Antonio Benítez.

En cuanto a que "haya negado la mayor", el abogado señala que se han fijado en los "hechos que se ponen de manifiesto por el CSIF, reiterados durante mucho tiempo y que no se han subsanado", además del "testimonio de las víctimas que corroboran que hasta transcurrido una hora no había medios y dotaciones suficientes para atenderles" y "el informe policial de la Guardia Civil que se ha recogido hace escasos días".