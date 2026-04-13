Lara Guerra 13 ABR 2026 - 17:22h.

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En medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, los medios de comunicación no dudaban en querer conocer el posicionamiento del papa León XIV; quién sin dudarlo aseguraba no tener "miedo a la Administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra". Ante esto, Risto Mejide pedía la opinión de Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona y conde de Salvatierra.

Todo comenzaba cuando el presidente de Estados Unidos calificaba al Papa de "débil y nefasto"; y que debería "dejar de complacer a la izquierda radical". La respuesta por parte del Papa no tardaba en llegar: "No, no tengo miedo de la Administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado, como algunos están haciendo".

Además, confesaba que "Yo sigo hablando claro contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”.

Cayetano Martínez se posiciona tajantemente con el Papa Luis XIV

De Donald Trump se puede decir cualquier cosa. A mi este Papa no me entusiasma, a mi Juan Pablo II me encantaba. Al actual le veo un poco plano, no le veo nada especial...tampoco sale como otros Papas. No me disgusta, pero otros Papas daban una imagen al cristiano y al creyente mejor. Unos mensajes que llegan más".