Risto Mejide se posiciona en 'Todo es mentira' al hablar del tweet de Sarah Santaolalla a Vito Quiles en el que confirma que ha estado con hombres; tras esto, la periodista habría recibido multitud de críticas por homofobia.
Sarah comenzaba comentando: "Que pena se le den voz a estos tipos", sin embargo, Risto confiesa que "suscribo parte de lo que dices, pero creo que hay parte que no está bien", asegura. Además, el presentador añade que "no coincido contigo cuando dices lo de los hombres", a lo que ella le responde: "Yo no he sacado ninguna información que no sea pública. A lo que yo voy es que, no hay que perder el foco de lo que hace esta persona. Está dañando mi vida y yo con todo el dolor del mundo que me ha provocado este energúmeno yo jamás filtraré quién es su familia ni sus parejas".
Risto Mejide, tajante con Sarah Santaolalla: "Te estás traicionando a ti misma"
Sin embargo, Mejide reitera: "No entiendo por qué tienes que decirle a la gente si se acuesta con hombres, mujeres o viceversa; esa es la parte que a mi me ha rayado. No has dicho parejas, has dicho concretamente decir que se acuesta con hombres y es una información que tal vez haya gente que se haya enterado por ese tweet. Te estás traicionando a ti misma, si tú no quieres ser como los que van a por ti, no lo seas. En esa parte te has equivocado, para enfrentarte a los malos no puedes ser uno de ellos"