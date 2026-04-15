Aurelio Manzano tiene en su poder una información en "exclusiva" que revelaría el por qué Juan Carlos I no vuelve de Abu Dabi

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Hasta ahora, el motivo que se ha dado sobre por qué no vuelve Juan Carlos I a vivir a España es que Zarzuela no le permite dormir en la que ha sido su casa durante 40 años.

Sin embargo, Aurelio Manzano trae en exclusiva a 'Todo es mentira' una información que le ha llegado con la que revelaría la verdadera razón por la que no se vuelve de Abu Dabi: "Él ha pedido una asignación porque ha estado 40 años gobernando este país, una secretaría, un coche… Pide una serie de cosas, además de dormir en Zarzuela, que no se le han permitido".