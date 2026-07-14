Aumentan las agresiones con penetración cometidas por menores

Beatriz Benayas 14 JUL 2026 - 20:43h.

Las condenas por delitos sexuales a menores han aumentado un 6% y a adultos un 15%.

Más de 800 delitos sexuales el último año han sido cometidos por menores.

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Los Mossos d’Esquadra investigan una presunta agresión sexual de un niño de 13 años a una niña de la misma edad en Tàrrega (Lleida) ocurrida el pasado fin de semana. Según ha adelantado el diario Segre y ha confirmado a EFE la policía catalana, fue la niña quien alertó de los hechos.

La policía catalana ha explicado que, puesto que el supuesto autor de la agresión es inimputable al ser menor de 14 años, los hechos se han derivado a los servicios sociales. Es una noticia de hoy, pero es cada día más común conocer agresiones sexuales de menores y los datos así lo reflejan.

Las condenas por delitos sexuales a menores han aumentado un 6% y a adultos un 15%. Casi la totalidad, el 97% son hombres. En el caso de los menores, hablamos de más de 800 delitos sexuales el último año. más de la mitad también a menores y entre los que se cuentan 70 violaciones.

De hecho, han aumentado las agresiones con penetración cometidas por menores también en las condenas a adultos por 6.210 delitos. Una de cada cuatro víctimas eran menores de 16 años y se contabilizan 69 violaciones.