Rusia intensifica los bombardeos sobre Ucrania mientras Kiev reclama fabricar sus propios Patriot

La pasada noche, la capital ucraniana ha sufrido un nuevo ataque con drones y misiles que ha dejado al menos once heridos

Ucrania ha pedido autorización a Estados Unidos para fabricar en Ucrania sistemas antimisiles Patriot bajo licencia

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Rusia mantiene la presión sobre Ucrania con una nueva oleada de ataques que, en los últimos diez días, ha dejado cerca de un centenar de civiles muertos. Las fuerzas rusas han vuelto a bombardear varias ciudades del país, entre ellas Kiev, Odesa, Sumi, Járkov, Chernígov y Zaporiyia, alcanzando edificios residenciales e infraestructuras civiles.

La pasada noche, la capital ucraniana ha sufrido un nuevo ataque con drones y misiles que ha dejado al menos once heridos, entre ellos un menor. Según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, algunos de los proyectiles impactaron incluso antes de que sonaran las alarmas antiaéreas. En total, Rusia lanzó más de 120 drones y una docena de misiles, seis de ellos balísticos que lograron superar las defensas aéreas ucranianas.

Zelenski vuelve a reclamar apoyo a sus aliados occidentales

Los ataques se suman a los registrados en las últimas horas en otros puntos del país. En la región de Sumi, varios bombardeos han causado al menos cuatro muertos, entre ellos un niño, y 17 heridos, mientras que otro ataque previo dejó cinco fallecidos y una treintena de heridos, incluida una niña de 13 años. En Zaporiyia, un bombardeo ruso provocó al menos un muerto y 29 heridos, entre ellos otro menor de edad. También en Odesa han fallecido dos personas tras un nuevo ataque nocturno.

En Kryvyi Rih, la ciudad natal de Zelenski, continúa el luto oficial después de que varias bombas guiadas alcanzaran zonas residenciales hace unos días. Entre las víctimas mortales se encontraban dos hermanos de 14 y 18 años, en uno de los ataques más duros registrados recientemente contra población civil.

Ante el aumento de la intensidad de los bombardeos, Zelenski ha vuelto a reclamar apoyo a sus aliados occidentales. El presidente ucraniano insiste en la necesidad de reforzar la defensa aérea del país y ha pedido autorización a Estados Unidos para fabricar en Ucrania sistemas antimisiles Patriot bajo licencia. Kiev asegura que la escasez de estos interceptores está permitiendo que los misiles balísticos rusos atraviesen cada vez con mayor frecuencia las defensas ucranianas, como ocurrió la semana pasada en la capital, cuando un proyectil impactó contra un bloque de viviendas y causó decenas de víctimas.