El presidente de la Junta de Andalucía aprovecha para lanzar un mensaje a todos los ciudadanos ante un posible futuro incendio

Disfruta de los programas completos de 'Todo es mentira', en Mediaset Infinity

Compartir







Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, conecta con 'Todo es mentira' desde el puesto de Emergencias para actualizar la situación actual del incendio en Los Gallardos: "Está perimetrado y hay una zona de seguridad donde se ha evacuado a toda la población para que no corran riesgo. Estamos esperando a que haya una ventana de oportunidades con el viento para poder ralentizar la llama y poder atacarlo".

Ahora mismo, según informa, cuentan con 500 efectivos y 20 medios aéreos. Sin embargo, señala que su "gran enemigo" es "lo escarpada que es la zona donde se está trabajando y sobre todo el viento".

La evolución a corto plazo es desfavorable

El presidente de la Junta de Andalucía confiesa que "por ahora las previsiones meteorológicos no son buenas para la tarde": "El viento cobra intensidad". Y, aunque pasadas tres horas podría haber nuevas oportunidades, lo cierto es que "a medida que va atardeciendo los medios aéreos tienen menos disponibilidad y cuando anochece ya solo nos quedamos con medios mecánicos": "Nos limita mucho la posibilidad de controlar el incendio de una manera definitiva".

Cuál es el criterio que siguen para confinar o evacuar

Una de las preguntas que surgen es cuál es el criterio a la hora de confinar o evacuar a los habitantes de Los Gallardos dependiendo del domicilio en el que se encontrasen. "Ellos deciden en función de la pequeña estación meteorológica que tienen instalada donde ven por dónde va a ir el viento, por dónde van a ir las zonas de riesgo y son ellos los que deciden dónde se debe confinar o dónde se debe desalojar las casas", responde.

El ruego de Juanma Moreno a los ciudadanos

Juanma Moreno aprovecha la conexión para lanzarle un mensaje a los ciudadanos: "Lo que sí rogaría a todos los ciudadanos, porque el verano es muy largo y nos queda mucho verano, que cuando alguna autoridad les solicita que se quede en su casa o bien que salga de su casa, que lo haga porque tristemente algunos de los fallecidos que tenemos que lamentar en el día de hoy fueron avisados en tiempo y forma y no atendieron a las recomendaciones".

"Por eso es muy importante. Sabemos que es muy difícil dejar tu casa, dejar tu vida, dejar una parte de tu historia que se puede quemar. Pero mucho más importante es la vida y, por tanto, si te dicen 'Hay que irse': hay que irse", continúa.

El motivo por el que no se envió el ES-Alert

Esta fue la primera pregunta que hizo Juanma Moreno al llegar a la zona y la respuesta del mando operativo fue que se les había caído tres puntos de conexión y, por tanto, los mensajes no llegaban a toda la población.

Además, dependiendo de la zona unos se tenían que confinar y otros desalojar por lo que, si mandaban los mensajes, lo más probable es que la población se confundiese. "Atendiendo a la explicación técnica que me han dado, me parece razonable", señala el presidente de la Junta de Andalucía.

En cuanto a los postes caídos, "parece que es privado" ya que tanto Endesa, como Red Eléctrica han emitido un comunicado asegurando que "no son suyos". "Desde luego, la Junta de Andalucía emprenderá acciones judiciales en vista del mantenimiento porque lo que me ha trasladado la Guardia Civil es que el incendio se origina allí porque en una cuneta está roto el cable entre los dos postes", informa.

¿Cómo se está dando la comunicación entre Administraciones?

A diferencia de en otras catástrofes, Juanma Moreno asegura que "por ahora bien" ya que "en Andalucía lo practicamos siempre": "Si todos juntos no somos capaces de apagar este incendio, imagínese usted si estuviéramos por separado. Ahora lo que toca es evitar nuevas víctimas, sofocar el incendio y acompañar a las familias de las víctimas".