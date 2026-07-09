Esta es la cronología de acontecimientos que presuntamente demuestran que José Luis Ábalos fue un chivo expiatorio

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Víctor Ábalos ha hecho algo en 'Todo es mentira' que Risto Mejide define como "único en la televisión en España". El reciente colaborador del programa ha traído una cronología entre los años 2020 y 2024 a hechos que afectan de manera directa o indirecta a su padre y trata de convencer con los mismos a Javier Chicote quien, desde la mesa, confirma o desmiente la información que el empresario aporta.

Año 2020

Empezando en enero de 2020, siendo el Delcygate "un antes y un después que marca el camino" de su padre "de lo más arriba a lo más abajo": "Aúna todos los asuntos de Venezuela donde mi padre no tiene nada que ver". Pone de ejemplo el interés que sentían tanto Zapatero como Aldama por Aireuropa ya que disputaron el cobro de una deuda en el país.

Una información que corrobora Javier Chicote pero con matices: "No sé por qué les molesta que José Luis Ábalos fuera quien intercediera para solucionar el lío que suponía que entrara Delcy Rodríguez". "Mi padre era una amenaza para los intereses de Venezuela por ese episodio del Delcygate", contesta Víctor Ábalos.

En febrero de 2020 tuvo lugar lo que el colaborador denomina "la venganza de la Guardia Civil" ya que tres mandos fueron cesados por Marlaska y su padre. "Se nombra al inspector Rubén Eladio, que fue quien destapó las cloacas policiales, y esto se toma como una advertencia. Ellos piensan que esos ceses vienen motivados por una venganza personal".

Tras explicar el motivo por el que Ábalos cesó al coronel Ignacio Alcázar, asegura: "Hay una publicación de que hay una reunión que tienen estas personas después de esos ceses y piensan 'El Gobierno va a por nosotros, vamos nosotros a por ellos'". Aunque el colaborador puntualiza: "Esto es una teoría propia. Hay que dejar claro que en la seguridad del ministerio hay un conflicto muy importante entre la Guardia Civil y la propia seguridad privada".

Pasando por marzo, donde se hizo la compra de mascarillas, y abril donde se produjeron las primeras demandas desestimadas interpuestas por el abogado Ramiro Grau, quien pertenece "a Manos Limpias, a la Falange Española y está condenado por corrupción de menores", Víctor Ábalos se detiene en noviembre de 2020 donde señala que hubo "filtraciones intoxicadas del PSOE y el Gobierno" a la "fachosfera": "La secretaria de Organización, el ministerio de Transportes, Moncloa..."

Año 2021

Víctor Ábalos explica en el programa cómo se originó en abril la denuncia de Alfonso Serrano y que desencadenó una "investigación prospectiva". Tras este hecho tuvo lugar el cese de Ábalos en mayo y en noviembre lo que el colaborador denomina la "campaña de deshumanización".

Año 2023

En mayo, Sánchez pide a Ábalos que se reúnan y su hijo cuenta qué fue lo que le dijo el presidente del Gobierno en dicho reencuentro. Más tarde, en julio Zapatero vuelve a ser "el referente del socialismo y de Pedro Sánchez cuando nunca lo había sido". "Mi padre ha tenido una gran trayectoria en cooperación en América Latina, Zapatero no, y creo que pensaría que mi padre sería una amenaza en sus negocios porque se le pueden plantear a Ábalos", señala.

Ya en octubre de 2023 se produce la contratación de Juan Vicente Bonilla, un hecho que destaca Fabián Pérez dado que es mencionado por Víctor Ábalos en el origen de la investigación prospectiva, tal y como puedes comprobar en el video principal.

Año 2024

En febrero estalla el caso mascarillas y se expulsa a Ábalos, en agosto se produce una auditoría de Óscar Puente en el ministerio de Transporte y se detiene en octubre y pone en libertad a Aldama en noviembre tras realizar un pacto con Fiscalía.