El 'Wannabe' de las Spice Girls cumple 30 años: el himno de una generación que nadie la ha olvidado

Montse Ávila 08 JUL 2026 - 16:25h.

El Wannabe es un himno feminista para muchos, un éxito del pop sobrevalorado para otros

En lo que dura la canción, las Spice acabaron con los romanticones 90 para cantar al mundo que antes que el novio, estaban las amigas.

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Vamos a echar la vista atrás. Finales de los 90. El 'Wannabe' de las Spice Girls cumple 30 años. Con este tema, el quinteto británico revolucionó los patrones de la industria del pop y dejó una enorme huella en más de una generación. Fue el debut de las Spice Girls hace hoy 30 años. Entró en el pop igual que ellas para ponerlo todo patas arriba.

En lo que dura la canción, las Spice acabaron con los romanticones 90 para cantar al mundo que antes que el novio, estaban las amigas, estaba la pandilla. Porque con ellas podías ser lo que quisieras. Porque las Spice recordaron que podías ser los quisieras: salvaje, deportista, dulce, incendiaria o sofisticada. Y sin pedir permiso a nadie.

El Wannabe es un himno feminista para muchos, un éxito del pop sobrevalorado para otros. Pero lo que no se le niega es una repercusión global que trasciende generaciones.