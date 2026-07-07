La temperatura del Mediterráneo sube ocho grados y ya es un mar tropical

La temperatura del Mediterráneo se ha disparado muy por encima de lo habitual en estas fechas, hasta 8 grados más, algo insólito.

Sus consecuencias, ya las sabemos: más noches tropicales este verano porque el mar tan caliente no refresca y tormentas mucho más fuertes

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El mar también sufre los efectos de esta sucesión de olas de calor. La temperatura del Mediterráneo se ha disparado muy por encima de lo habitual en estas fechas, hasta 8 grados más, algo insólito. Lo peor es que el calor del mar y el del aire se retroalimentan. El mar Mediterráneo aumenta sin cesar su temperatura. Es el mar que más se calienta en estos momentos en el mundo, en el Continente que más se calienta y sólo estamos empezando julio, nos queda todo el verano por delante.

"Es realmente excepcional el calor que se está acumulando en el mar Mediterráneo porque las anomalías llegan a seis, siete y ocho grados más de calor respecto de lo que debería ser para un comienzo de julio. Es un mar claramente tropicalizado. Nuestro anticiclón de las Azores está cada vez más presente en latitudes europeas por lo que se calienta el aire y los mares que bañen el continente europeo. Estamos en temperaturas habituales de los últimos años, pero de finales de agosto. El aire sahariano llega mucho más frecuentemente al litoral cantábrico español y eso repercute también en el calor que se acumula en el agua del mar, explica Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante.

El calor en el mar también se adelanta y se alarga. Y el Mediterráneo no es el único, ocurre en todos los mares que nos rodean.

Sus consecuencias, ya las sabemos: más noches tropicales este verano porque el mar tan caliente no refresca y tormentas mucho más fuertes, "muy enérgicas, con mucha cantidad de agua y el período de riesgo empieza en julio y terminará en mitad de noviembre. No hay que olvidar que el mar es el auténtico disparador del calentamiento global porque es, a la vez, causa y efecto. El aumento del calor en tierra calienta el mar, y ese mar cada vez más caliente, alimenta las olas de calor. "El mar Mediterráneo se está convirtiendo en un transmisor de calor. No conseguimos frenar emisiones".

Un círculo vicioso que no estamos siendo capaces de frenar.