El calor reduce el crecimiento: a partir de los 30º se reduce la productividad

Cristina Montalvo 03 JUL 2026 - 15:54h.

Las altas temperaturas ya son un riesgo económico estructural, que pueden restar entre un 5 y un 7% al avance del PIB.

Allianz estima que de seguir las olas de calor extremas supondrán unas pérdidas acumuladas de más de 104.000 millones de euros a España en cinco años

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El calor impacta en la mortalidad y en la economía. Reduce el crecimiento en Europa, donde las altas temperaturas ya son un riesgo económico estructural, que pueden restar entre un 5 y un 7% al avance del PIB en los países más afectados, entre los que está España.

Suponiendo que el calor aumente con la inercia actual, Allianz estima que supondría unas pérdidas acumuladas de más de 104.000 millones de euros a España en cinco años. Serán más elevadas en otras grandes economías europeas y hasta del doble en el caso de Francia.

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Porque el calor, a partir de los 30 grados, se disparan las pérdidas de productividad. Esto provoca pérdidas primero en las empresas y luego en los salarios. Impacta mucho en sector agrario, en la construcción, trabajadores de las fábricas y conductores de reparto. Al mismo tiempo, aumenta la demanda de energía.

Así que las empresas reducen sus previsiones de rentabilidad, después la inversión, el gasto y su capacidad de crecer. El impacto del calor además puede generar alimentos más caros, más inflación, mayor gasto sanitario y reducir los ingresos fiscales, hasta un 1,3% en España.

Según el estudio no hay ningún país preparado para estas nuevas olas de calor extremo, pero destaca que España es el país que más ha avanzado en la protección de los trabajadore ante el calor y Francia en normas de construcción resistentes al calor.