Lidia Camón 30 JUN 2026 - 15:14h.

Los que obtengan la nacionalidad española por la ley de nietos podrán votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas.

La ley de multirreincidencia: todo lo que debes saber

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Un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han solicitado la nacionalidad española a través de ley de memoria democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según la información del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El PP habla de fabricar nuevos votantes para el censo electoral. Pero ¿en qué se basa? ¿esto es así ? Vamos por partes. Por un lado está la regularización extraordinaria, y por otro la llamada Ley de Nietos. Vamos primero con los recién regularizados por el Gobierno. Estos no pueden votar hasta que no pasen 5 años y sólo en las municipales dependiendo además de su país de origen.

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Los nacionalizados por la Ley de Nietos sí pueden votar, pero sólo en las elecciones generales, autonómicas y europeras. No en las municipales.

Del total de 2,4 millones de solicitudes, la mitad (1,2 millones) se han presentado en las oficinas consulares de España, de acuerdo con los datos registrados a fecha del 31 de marzo de este año.

La ley tenía una vigencia temporal para pedir la nacionalidad española de dos años, que se prorrogó uno adicional, de manera que el plazo se cerró en octubre de 2025, no así la tramitación que continúa. Según el ministerio, la llamada ley de nietos se está cumpliendo con un proceso garantista que es de justicia para los descendientes de quienes, por razones políticas, ideológicas, de creenci, orientación sexual o por razones económicas, perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española.

¿Cómo impactará esto en el voto?

La medida no implica, por tanto, un aumento automático del censo de residentes en España, sino una posible ampliación del electorado exterior. Su efecto real dependerá de cuántas solicitudes sean aprobadas finalmente, cuántos nuevos nacionales se inscriban en el CERA y cuántos ejerzan después su derecho al voto.

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Por eso, aunque la ley sí puede ampliar el cuerpo electoral exterior, no genera un salto inmediato ni uniforme en el censo total. La incidencia real depende de cuántos expedientes se aprueben, cuántos nuevos nacionales completen la inscripción consular y cuántos ejerzan finalmente su derecho al voto.

Si todos los expedientes se cerraran de forma favorable, y suponiendo que todos los solicitantes fueran mayores de 18 años, estas nacionalizaciones podrían tener un impacto de un 3,1% en el incremento del censo electoral.

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¿Obtener la nacionalidad da derecho al voto instantáneamente?

No. Hay fases administrativas intermedias y, además, el sistema electoral exige la correcta adscripción censal antes de que exista derecho efectivo de voto. Una vez se hayan formalizado todos los pasos los beneficiados por la ley de nietos podrán votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas.

¿A quién va dirigida la llamada 'ley de Nietos'?

La ley de nietos abre la puerta a optar a la nacionalidad española a aquellas personas nacidas fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Igualmente, el texto establece que podrán adquirir la nacionalidad los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

También se pueden beneficiar los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les haya reconocido su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Memoria Democrática del 2022 o en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica del 2007.