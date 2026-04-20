La regularización 'in situ': Manuel Alejandro, colombiano, enseña el papel que le va a cambiar la vida

Lidia Camón 20 ABR 2026 - 15:19h.

Hoy han comenzado las citas presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes.

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Hoy han comenzado las citas presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. Y se han registrado colas interminables en varios puntos del país. Esperan desde primera hora de la mañana para entrar al ayuntamiento de Valencia en busca de su certificado de padrón o de vulnerabilidad.

A pesar de las colas, es una cita que se debe hacer con cita previa. Pero claro, casi 20.000 personas la han cogido para hoy. De modo telemático ya se han registrado más de 13.000 solicitudes.

Comienza el trámite presencial y para ello hay 400 oficinas disponibles: 371 son de Correos, que atienden de 8:30 a 17:30. Sesenta oficinas de la Seguridad Social en horario de 16:00 a 19:00 y 5 Oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, abiertas también por la tarde, de cuatro a siete. Marta Lilao ha estado con ellos y ha comprobado cómo está siendo este primer día de solicitudes.

Milagros ha sido una de primeras en llegar. Tras tres años en España, por fin, va a poder solicitar la regularización para ella y para su hijo pequeño

Manuel Alejandro es el tercero en la fila. Llegó de Colombia hace casi dos años, cumple todos los requisitos.

Una hora más tarde, sale de la cita con un justificante de su solicitud, consciente de que ese papel le puede cambair la vida. "Para poder trabajar y cotizar". Poco después también terminaba Isaura.

En Vallecas vemos colas junto a otra oficina. Algunos como Armando han venido sin cita previa en un intento de conseguir información.

Y en Moratalaz, Roger enseña todos los documentos que va a presentar en Correos.

Colas eternas en las oficinas que expiden documentos oficiales

Sin embargo, hay otras oficinas en las que sí encontramos colas eternas. Son las que expiden documentos oficiales. El recinto ferial de Hospitalet de Llobregat se ha habilitado como punto de atención. Ricard Martín lo comprueba 'in situ'.

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Algunos llevan desde ayer por la nocjhe haciendo cola en el Ayuntamiento de Valencia. Una noche larga en la que se turnan para ir al baño. No faltan los momentos de tensión en los que alguien se intenta colar. El documento de vulnerabilidad parece ser el más complicado. "Somos invisibles, lo único que podemos hacer es regularizarnos".

En Hospitalet, miles de personas hacen cola en en recinto municipal. Antes de abrir las oficinas, ya hay cerca de 3.000 personas esperando. Hoy solo será posible atender ala mitad, al resto les darán un número para volver a la oficina en 24 horas.

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En Almería se siente la desesperación de los que no logran los papeles mientras los días pasan. Y eso les aleja del sueño de todos: formar parte de los regularizados en España. "Nos sentimos maltratados".-