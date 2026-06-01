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Junio, ese mes maldito para Sánchez

Junio, ese mes maldito para Sánchez
Junio sigue siendo un mes maldito para Pedro Sánchez. Cuatro
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Las declaraciones en los juzgados del hermano de Pedro Sánchez, de su mujer y del expresidente Zapatero, así como la próxima sentencia del caso mascarillas para Ábalos, Koldo y Aldama convierten, un año más, el mes de junio en un calvario para el Ejecutivo.

El año pasado el presidente del Gobierno llegó a estas fechas con Ábalos y Cerdán en la cárcel, la fontanera del PSOE, Leire Díez, empezando a despuntar y su familia pendiente de un futuro judicial oscuro.

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Al igual que en 2025, Sánchez insiste en resistir hasta el final de la legislatura y aprovechar el parón veraniego y otros casos de corrupción del PP, como Kitchen, en pleno juicio ahora, para capear un temporal de escándalos aún mayor. 

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