Junio, ese mes maldito para Sánchez

Gobierno y PSOE se enfrentan otro año a un mes de junio asfixiante por la presión de los crecientes casos de corrupción

Los casos judiciales que acorralan a Pedro Sánchez: distintos tribunales y jueces de muy variado perfil

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Las declaraciones en los juzgados del hermano de Pedro Sánchez, de su mujer y del expresidente Zapatero, así como la próxima sentencia del caso mascarillas para Ábalos, Koldo y Aldama convierten, un año más, el mes de junio en un calvario para el Ejecutivo.

El año pasado el presidente del Gobierno llegó a estas fechas con Ábalos y Cerdán en la cárcel, la fontanera del PSOE, Leire Díez, empezando a despuntar y su familia pendiente de un futuro judicial oscuro.

Al igual que en 2025, Sánchez insiste en resistir hasta el final de la legislatura y aprovechar el parón veraniego y otros casos de corrupción del PP, como Kitchen, en pleno juicio ahora, para capear un temporal de escándalos aún mayor.