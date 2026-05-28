Los casos judiciales que acorralan a Pedro Sánchez: distintos tribunales y jueces de muy variado perfil

Lidia Camón 28 MAY 2026 - 16:08h.

Los casos judiciales acosan a Pedro Sánchez con frentes en distintos tribunales y con jueces de muy distinto pelaje.

Zapatero ejercería un liderazgo “no visible formalmente" de forma deliberada, pero mandaba en Julio Martínez

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El PSOE admite, tras conocer los detalles del auto judicial, que el caso de la exmilitante Leire Díez es "feo, preocupante y desmotivante" para los socialistas, pero incide en que los hechos tuvieron lugar en el periodo de Santos Cerdán al frente de la secretaría de Organización. Fuentes de la Ejecutiva socialista explican que, tras haber podido leer el auto del juez Santiago Pedraz que investiga si desde el PSOE se financió una trama para atacar causas judiciales, subrayan que los hechos se corresponden a la etapa de Cerdán y que ya actuaron tanto contra él como contra Leire Díez hace un año.

Reconocen que no les gusta ver a exdirigentes socialistas al frente de una supuesta trama, pero piden tiempo para que la justicia haga su trabajo y que antes de sentenciar a nadie de manera pública, se espere a que haya pruebas y sentencias contra los imputados. Así, defienden la presunción de inocencia de la gerente del partido, Ana María Fuentes, investigada en el caso, y piden que se le permita dar explicaciones sobre el delito de falsedad de documentación mercantil que se le imputa. Otras fuentes de la Ejecutiva insisten además en que Fuentes, en todo caso, operaba siguiendo la jerarquía de Cerdán, en quien confiaba porque era su jefe y no hacía comprobaciones de lo que este le ordenaba.

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También aseguran que Juan Francisco Serrano, miembro de la dirección nacional socialista y antes mano derecha de Cerdán, está "tranquilo", después de que el juez haya encontrado indicios de que podría haber colaborado con los investigados.

Una vez superado el "susto" de las primeras informaciones de ayer en las que se afirmaba que la entrada en Ferraz de agentes de la UCO se debía a una investigación sobre una presunta financiación ilegal del partido, los socialistas tienen claro que ahora toca "aguantar" y seguir adelante.

En el grupo parlamentario reconocen el impacto del auto del juez Pedraz, que agrega peso a la compleja situación abierta por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y creen que, como le pasa a gran parte de la ciudadanía, hay momentos en los que ni siquiera ellos son capaces de seguir la información sobre los casos judiciales que les afectan.

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Una acumulación que en la Ejecutiva no ven casual, sino parte de una "campaña de acoso y derribo" contra el PSOE que no conseguirá, insisten, "amedrentarles". Dentro de esas coincidencias también enmarcan el juicio al hermano de Pedro Sánchez, David, que ha arrancado este jueves en Badajoz y que por ahora no preocupa a la formación. "Uno más", asumen y apuntan que los informes policiales no son sentencias judiciales.

Conscientes de que "la única alternativa" al Gobierno progresista es uno de PP y Vox, subrayan que van a seguir trabajando para sacar adelante leyes que mejoren la vida de la ciudadanía. "Queda mucho por hacer. ¿Esto es feo, preocupante y desmotivante? Sí, pero vamos para adelante", zanjan.

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Pero los casos están ahí. Nadie los ha inventado y afectan a distintos tribunales y jueces de muy distinto pelaje. Como caso ya juzgado y sentenciado, tenemos a Álvaro García Ortiz inhabilitado y convertido en el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España. Nada menos que por el Tribunal Supremo.

Y los que quedan. Porque la realidad es que los casos de corrupción cercan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Son muchas las investigaciones que se están produciendo en su entorno y estamos hablando de casos en juzgados distintos e instruidos por jueces muy distintos:

El caso de David Sánchez lo instruye Beatriz Biedma, en el juzgado de instrucción 3 de Badajoz.

Hoy ha comenzado comienza el juicio sobre el presunto enchufe en 2017 a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE. Él y su amigo Luis Carrero, que fue asesor en Moncloa, están acusados de prevaricación y tráfico de influencias. También está procesado el ex candidato del PSOE a la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, que dirigía la Diputación cuando se produjo el dedazo. Ahora el auto del juez Santiago Pedraz dice que la cloaca dirigió sucesivas denuncias infundadas contra Beatriz Biedma, la magistrada encargada de la instrucción del hermano de Pedro Sánchez.

Biedma es una persona íntegra a la que no se le ha relacionado con ninguna corriente política. La magistrada ingresó en la carrera en el año 2002 y su primer destino fue el Juzgado de Instrucción de Torrox (Málaga), en Extremadura ha estado destinada en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Valencia de Alcántara (Cáceres) y Almendralejo (Badajoz) y desde el 2011 ocupa la plaza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

El caso Plus Ultra, el de Zapatero, lo lleva José Luis Calama en la Audiencia Nacional

En marzo de 2021, el Gobierno aprobó un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea con pérdidas Plus Ultra. Desde el primer momento hubo dudas de su ideoneidad. Pero el caso ha desembocado hasta acabar en la imputación de nada menos que el expresidente Jose´Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, las investigaciones por blanqueo de dinero negro de Venezuela que se investigaban en Suiza y Francia llegaron a España de la mano del presunto testaferro de Zapatero, su amigo Julito Martínez Martínez. Al presidente se le considera el líder de una trama que ve a Zapatero como líder y al que atribuye tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Calama es un juez especializado en delitos económicos y en ciberdelincuencia, riguroso y nada mediático. Archivó una causa contra Marchena y el propio Zapatero indultó a su hermano.

El caso contra Ábalos y Koldo se juzga en el Tribunal Supremo por Leopoldo Puente e Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

El caso Koldo convertido posteriormente en el caso Ábalos está ya visto para sentencia. Hablamos de adjudicación irregular de contratos y cobro de comisiones ilegales con las mascarillas en plena pandemia de covid.

El caso se juzga en el Supremo por Leopoldo Puente. Alabado por el rigor técnico de sus resoluciones, su nombramiento para el Tribunal Supremo en 2020 fue respaldado por vocales de todas las sensibilidades del Consejo General del Poder Judicial

Hay otra parte del caso que sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional de la mano de Ismael Moreno. Es considerado un juez de perfil conservador y se vio obligado a abstenerse en el caso Plus Ultra. Ha gestionado total o parcialmente el Caso GAL, el caso Nóos, Volkswagen o Nova Caixa Galicia.

El caso de Cerdán lo instruye Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Se trata de una pieza separada secreta surgida de la investigación del Tribunal Supremo del caso Koldo en torno a los movimientos de efectivo en Ferraz. Están imputados tanto Cerdán como Ábalos, los dos, secretarios de Organización del PSOE con Sánchez al mando y la financiación irregular del PSOE sobrevuela el proceso.

Pedraz es considerado uno de los jueces más mediáticos e influyentes de la judicatura española.

El Caso Begoña Gómez lo lleva el juez Juan Carlos Peinado

El juez, Juan Carlos Peinado, terminó el pasado abril la instrucción sobre el uso de la influencia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para hacer negocios privados. Están pendientes los recursos y la decisión de si se abre juicio. Gómez está citada a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio.

Juan Carlos Peinado cumplirá en septiembre 70 años. El pasado 11 de enero, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial le autorizó a continuar en activo hasta los 72 años. Su trabajo ha sido muy criticado en el caso de Begoña Gómez, pero el caso ha seguido adelante. El magistrado lleva 30 años de carrera judicial.

Y por último, el caso Leire, en plena investigación de la mano también de Santiago Pedraz.