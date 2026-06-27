La periodista ha resaltado durante su discurso la extraordinaria capacidad de resistencia que tiene el pueblo ucraniano

Casi cuatro años de la guerra en Ucrania y el conflicto parece no tener fin: cinco muertos en nuevos bombardeos en Sumi

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La reportera Lara Escudero ha sido galardonada con el Premio Periodismo por la Paz, concedido por la escuela de negocios Next Education por su valiente cobertura en primera línea de la guerra de Ucrania. La periodista ha resaltado durante su discurso la extraordinaria capacidad de resistencia que tiene el pueblo ucraniano.

Lara Escudero fue alumna de Next Educación durante las primeras ediciones. Cursó el Máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital de Next Educación en modalidad presencial en Madrid. La periodista ha relatado la guerra de Ucrania como periodista freelance, documentando todo lo que ocurre durante el conflicto bélico.

Lara Escudero, una periodista que persigue la verdad

Lara Escudero siempre ha defendido que todo lo que no se cuenta en periodismo no existe, Por eso, cuando la guerra la llamó, no dudó en coger su móvil y acudir a Ucrania para vivirlo todo en primera persona. En Noticias Cuatro y Telecinco, se han emitido numerosos reportajes donde la reportera no duda en acudir a cada rincón del país para contar la verdad.

Hace tan solo un mes, la periodista cruzó la 'carretera de la muerte' con el Ejército de Ucrania. Ella misma explicó que se trata de una zona en la que ni siquiera los blindados pueden continuar por allí. El frente está a dos kilómetros hacia allá, pero ahora esta zona hay que cruzarla andando por seguridad. Los drones rusos vigilan convirtiendo todo vehículo en un objetivo y los más letales son los FPV, cuya presencia no los detecta ni el radar de la antiaérea