La falta de recursos están afectando en los rescates y hacen un llamamiento para recopilar linternas o lámparas inalámbricas

Las minuciosas labores de rescate de los equipos que salvan familias enteras bajo los escombros: "Te vamos a sacar, confía en nosotros"

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En Venezuela se viven horas críticas con las labores de búsqueda, salvamento y retirada de escombros en las zonas afectadas por los terremotos. Las probabilidades de encontrar con vida a los desaparecidos se va agotando, según informa Osmary Hernández.

La falta de recursos están afectando en los rescates. Desde las zonas afectadas hacen un llamamiento para recopilar linternas o lámparas inalámbricas y para que acudan a ayudar los voluntarios civiles que puedan sumarse a la causa. En Caracas, 100 jóvenes organizados ya se han presentado con picos y palos para ayudar.

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Venezuela vivió un nuevo temblor de 4,9 que ha sacudido toda la costa

Tres días después de los dos terremotos, la magnitud de la tragedia no para de crecer. Las ciudades más afectadas por los seísmos son La Guaira y algunas zonas de Caracas. En la capital, tres edificios han colapsado y el Gobierno advierte que si hay más réplicas es posible que se derrumben más bloques de viviendas.

Anoche ya se vivió un nuevo temblor de 4,9 que ha sacudido toda la costa. En La Guaira, un centenar de edificios se han venido abajo y cientos de viviendas han quedado inhabilitadas. Decenas de miles de personas no pueden volver a sus casas y están en la calle sin comida y sin agua.

De momento, se están habilitando refugios en los espacios que hay disponibles. El Gobierno ha restringido el acceso a La Guaira para no entorpecer las labores de búsqueda de los desaparecidos. Allí no hay electricidad, ni agua, ni señal de teléfono ni acceso a internet. Los servicios están colapsados y cortados.

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50.000 personas desaparecidas tras los terremotos

Según la ONU, 6,7 millones de personas están afectadas por los terremotos. A lo que se le suma el deficiente sistema sanitario del país. Los hospitales están colapsados y las morgues ya no tienen más capacidad para acoger los cuerpos de las víctimas. En las instalaciones provisionales se encuentran más de 900 muertos a la espera de ser identificados.

Los terremotos han dejado 50.000 personas desaparecidas o sin localizar entre los escombros. Los barrios están totalmente arrasados y muchos siguen excavando en los escombros con maquinaria insuficiente o con las manos.

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Venezuela intenta hacer frente a una de las mayores tragedias de su historia reciente mientras siguen atentos al suelo por el miedo a nuevas réplicas que provoquen nuevos derrumbes.