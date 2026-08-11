Conducir en el eclipse solar para evitar riesgos: luces, velocidad y distancia de seguridad

Cuando la Luna cubra el sol por completo hay que poner las luces de cruce porque será como conducir de noche.

No parar nunca en arcenes y calzadas para ver el eclipse, la multa puede ser de 500 euros.

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Buscando el lugar perfecto para ver el eclipse se espera que miles de conductores se lancen a las carreteras mañana por la tarde. La DGT estima un aumento del tráfico hacia esas zonas de entre un 30% y un 100%. Esto es, entre 400.000 y un millón y medio de desplazamientos más de lo normal. Por eso da una serie de recomendaciones. Entre ellas: evitar desplazamientos innecesarios y si el eclipse nos pilla conduciendo no parar nunca en arcenes y calzadas. Cometer esta infracción se traducirá en la imposición de una sanción económica de hasta 500 euros en función de su gravedad. La alternativa más prudente será detener nuestro vehículo en zonas habilitadas para ello.

Para observar el eclipse es necesario abandonar completamente las carretreras y los arcenes y estacionar únicamente en puntos habilitados. Para evitar que nos pille conduciendo lo mejor es planificar el viaje con tiempo. Es buena idea consultar el estado de las carreteras Y si se puede buscar un sitio cerca de casa y usar trasporte público mucho mejor.

Si al final nos pilla conduciendo es muy importante no hacer fotos o vídeos desde el coche, no mirar directamente al sol y por supuesto no utilizar gafas específicas para observar el eclipse mientras se conduce ya que estas son solo para eclipse, para conducir las de sol, porque se ve todo negro.

Cuando la Luna cubra el sol por completo hay que poner las luces de cruce porque será como conducir de noche. Al finalizar la totalidad del eclipse llegará otro momento delicado: el Sol volverá a aparecer muy bajo en el horizonte y puede haber riesgo de deslumbramiento. Además coincidirá con la vuelta de todos a la vez.