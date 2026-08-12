Eclipse de sol: dudas y recomendaciones para verlo con seguridad

En ningún caso se puede mirar a través de telescopios o prismáticos con gafas del eclipse puestas.

Para observar este fenómeno de forma segura hay que usar gafas de sol homologadas que cumplan la norma ISO12312-2:2015.

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El eclipse solar es un momento único y para disfrutarlo al 100%, y con seguridad, hay que seguir una serie de recomendaciones de sentido común. La primera, para mirar directamente al eclipse, hay que usar las gafas homologadas y cuidado con las estafas.

¿Dónde podrá verse el eclipse?

El eclipse será visible emn toda España, pero no se verá igual en todas partes. El sol desaparecerá por completo solo en aquellos lugares que estén dentro de la franja por la que pasará la sombra de la Luna, por ejemplo, Coruña, Oviedo, Zampra, Guadalajara, Castellón o Palma de Mallorca. En el resto, el eclipse será parcial, aunque sí se notará que el día se oscurece. Será el caso de Madrid y Barcelona.

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¿A qué hora podrá verse?

Coruña será la primera capital de provincia donde el eclipse total será visible. Será a las 20:27 horas. En Formentara será el último lugar donde se vea, a las 20:33

¿Cuánto tiempo podrá verse el eclipse total?

Depende del lugar desde donde se observe. En España oscilará entre aproximandamente 1 minuto y 48 segundos enla cosa asturiana y apenas 14 segundos en Zamora.

¿Cómo hay que verlo?

Para observar este fenómeno de forma segura hay que usar gafas de sol homologadas que cumplan la norma ISO12312-2:2015, para protegerse de todas las radiaciones peligrosas. En ellas debe aparecer el marcado CE en la plantilla y el nombre y dirección del fabricante para evitar falsificiaciones.

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Antes de utilizarlas, hay que comprobar que no podemos ver nada en ellas salvo el sol.

En ningún caso se puede mirar a través de telescopios o prismáticos con gafas del eclipse puestas. Hya que hacelo instalando en sus objetivos frontales unos filtros solares especiales.

¿Cuándo volveremos a ver otro eclipse en España?

Será muy pronto. El 2 de agosto de 2027, un nuevo eclipse total de sol que cruzará el sur de España.