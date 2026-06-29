Esperanza Calvo 29 JUN 2026 - 14:34h.

Esperanza Calvo, del equipo de Mediaset, lo ha vivido in situ.

Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registradas desde el primero de los seísmos.

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Vivimos en directo una nueva réplica de 5.1 que ha provocado el miedo en las calles. Esperanza Calvo, del equipo de Mediaset, lo ha vivido in situ. "La réplica la hemos notado, la gente ha salido del hotel en pijama. La magnitud ha sido de 5.1 en la escalara Ritcher, la gente se ha asustado mucho porque también está sugestionada por lo que ha pasado y han vivido en el pasado.

Las autoridades venezolanas han informado este lunes de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en la escala abierta de Richter a tan solo 10 kilómetros al esto del estado de La Guaira, en el norte del país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado, que posteriormente, se ha registrado un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7, también cerca de La Guaira, que ha sido la zona más afectada por los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado de momento con casi 1.500 muertos.

Estos últimos seísmos se han registrado a una profundidad de 2,9 y 5 kilómetros, respectivamente, si bien se han visto precedido a primera hora de la mañana de varios temblores de menor intensidad.

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Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población.

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Varios testigos apuntan a que tanto en La Guaira --que se encuentra militarizada-- como en Caracas, la capital del país, se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registradas desde el primero de los seísmos.

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Es por ello que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.