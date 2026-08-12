Así han reaccionado Cristina Cifuentes y Pilar Rahola al llamamiento de Diana Morant

Los programas completos de 'Todo es mentira': en Mediaset Infinity

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Con motivo del eclipse del 12 de agosto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades entra en 'Todo es mentira', programa en el que ha hablado, entre otras cosas, sobre cuál ha sido el mayor reto logístico del dispositivo desplegado para este evento:

Es al final de la entrevista cuando Diana Morant pide un momento para lanzar un mensaje: "Hoy es un día también para animar a las niñas a que hagan ciencia".

"Este evento va a ser sobrecogedor y muchas veces las niñas, por la cultura, se sienten abrumadas por la ciencia y creen que no van a poder con una carrera científica y, por tanto, no se ven motivadas. Hoy es el día para que cojamos las manos de las jóvenes de nuestro país y les digamos 'Tú también puedes' porque el futuro, al final, lo van a escribir ellos y ellas también", concluye.

La tajante reacción de Pilar Rahola y Cristina Cifuentes

Nada más terminar la conexión se puede escuchar a Pilar Rahola, presente en el plató, afirmar: "No puedo, no puedo... ¡Qué demagogia! Me estaba poniendo nerviosa, parecía la madre superiora explicándome lo bonito que es el cielo".

En cuanto a lo que ella se refiere con "rollo ideológico" del final, apunta: "Poned dinero en ciencia si queréis científicas. A una política no le pido poesía, le pido el dinero y la responsabilidad. Si quieren conseguir que las mujeres sean científicas y los jóvenes en general hagan ciencia, más dinero para ciencia que España está a la cola. Eso es lo que le pido a un político".

Cristina Cifuentes, por su parte, está de acuerdo con su compañera de mesa. Además, señala algo en lo que considera que "no tiene ninguna razón la señora ministra": "Me preocupa que no sepa que, hoy en día, las mujeres son mayoría en las universidades. Más del, concretamente, 56,5%".

Además, aporta otro dato: "El 57,1% de los estudiantes universitarios en España en carreras de ciencias son mujeres y en el terreno de la salud llega al 70%". "La sociedad española afortunadamente ya está mucho más avanzada", añade.

Con lo único que está de acuerdo es con la petición que ha hecho Diana Morant a la sociedad en su intervención. Sin embargo, critica que "para el eclipse haya mando único y para Ceuta, que lo está pidiendo, no hay" y que haya un despliegue extraordinario: "Es una vergüenza. Aquí se ve las prioridades de este Gobierno. Están haciendo propaganda y nos toman por tontos".