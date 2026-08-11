Así ha respondido Yolanda Quintanilla a los reproches entre Jaime de los Santos y José Muñoz

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Antes de irse a publicidad, la portavoz de 'Monte en pie' exponía en 'Todo es mentira' las preocupaciones de los vecinos de la sierra ante el eclipse que acontecerá el 12 de agosto por el riesgo de incendios.

Durante la pausa, el diputado del PP Jaime de los Santos ha recibido una llamada de Carlos Novillo, consejero del Interior. Pero, antes de revelar su contenido, el colaborador decide responder a una cuestión que tenía pendiente con José Muñoz entrando así en un intenso debate.

"Me ha dicho que la carta que le ha mandado la Comunidad de Madrid a la delegación de gobierno, que es quien tiene la competencia, dice que 'Vamos a tener todos estos hombres y mujeres dispuestos para cualquier emergencia. Cuando estén los parkings cubiertos, se va a prohibir la entrada pero, si usted considera que paseando se podrían extralimitar las capacidades de estos espacios, prohíbalo'", informa Jaime de los Santos.

En vez de reaccionar Yolanda Quintanilla, es el portavoz del PSOE en la Comunidad Valenciana quien lo hace advirtiendo de la peligrosidad de sus palabras de cara a la ciudadanía.

Es en un momento dado del enfrentamiento cuando la portavoz de 'Monte en pie' interrumpe a los colaboradores para decir algo.

La reacción tajante de Yolanda Quintanilla

"Vamos a ver, se han quemado ya en Madrid muchas, muchas hectáreas. Se nos está quemando Madrid y se nos está quemando España, yo creo que deberíamos dejarnos de partidismos e intentar pensar con la cabeza y prevenir incendios. Prevenir, no reaccionar cuando existe una emergencia", señala tajante la entrevistada.

Y es que Yolanda Quintanilla asegura que es importante que planifiquen sean "claros" y "tengan cabeza": "No meter a muchísima gente, no sabemos cuánta porque hay un efecto llamada".

Lo que preocupa a la portavoz de 'Monte en pie' es que se están organizando eventos en las zonas rurales "en las cuales cualquier imprudencia puede generar una llama". "Lo que no queremos es que exista un incendio", añade.

En cuanto a su opinión sobre las declaraciones del compañero de Jaime de los Santos, confiesa que, según la ley, es la Comunidad de Madrid la responsable de la prevención de incendios: "Lo que queremos es prevención los 365 días del año. Lo que pedimos es que si hay eventos que se están organizando en la sierra y no se puede garantizar las medidas de seguridad necesarias, que se cancelen o se lleven a un sitio más seguro donde no exista riesgo altísimo de incendios".