El diputado de Compromís denuncia la falta de 'motu proprio' por parte de la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional

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El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha denunciado ante el Tribunal Supremo al parlamentario de Vox, José María Figaredo, por llamar a "cazar a los inmigrantes" de Ceuta.

En 'Todo es mentira' saludan al denunciante para conocer de primera mano de qué delitos le acusan y cuál cree que es la estrategia que el partido esconde detrás de estas declaraciones.

Los motivos de la denuncia

Haciendo referencia al Código Penal, asegura que tales declaraciones constituyen "un delito de odio" puesto que "deshumaniza y se busca perseguir a un colectivo concreto". Además, considera que "esta acción busca dar cobertura a hechos violentos" tales como las "cacerías en la ciudad de Ceuta".

Y es que "no se trata de un lapsus" dado que Figaredo se ha negado a rectificar sus palabras. Esto lleva al programa a preguntarse qué estrategia política puede tener el partido, algo que tiene claro Ibáñez: "Lo que quieren es el odio a las personas migrantes, también nostalgia de lo que sus antepasados podían hacer con las personas migrantes".

Razón por la cual considera que "no puede quedar solamente en una cuestión de los juzgados": "Tiene que tener una repulsa unánime de la sociedad". Y es que, en esta ocasión, han abierto el debate penal porque creen que "sí hay posibilidades de que salgan adelante".

Su crítica a la Fiscalía del Estado, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional

El diputado ha asegurado en un programa de Mediaset que considera una "anomalía" que la Fiscalía General no haya perseguido de 'motu proprio' estas declaraciones, algo que reitera en 'Todo es mentira': "Es una anomalía absoluta, los diputados no deberíamos judicializar la política".

"Desgraciadamente existe una connivencia absoluta entre las altas magistraturas del Estado y ciertos discursos y, sobre todo, son muchos más laxos", añade.

Por otra parte, Alberto Ibáñez asegura que en la denuncia no solo apuntan a los delitos de odio si no "a una cuestión fundamental" y sobre la cual no entienden "por qué la Audiencia Nacional no ha actuado". Se refiere al hecho de que se permita en la extrema derecha estas actuaciones cuando una fuerza comunista sería perseguido si diese cobertura acciones violentas o terroristas, señala: "Estamos normalizando el odio hacia el diferente y contra colectivos que necesitan una mayor protección como asista nuestra legislación".

"Estoy escandalizado que la Fiscalía General del Estado y que, en este caso, el Tribunal Supremo no hayan actuado, al igual que la Audiencia Nacional de cabida a este tipo de organizaciones que están dando amparo a cuestiones que quizás hace 10 o 15 años eran grupúsculos neonazis que estaban muy perseguidos porque era la principal amenaza terrorista en nuestro país. Ahora están en los escaños del Congreso, en las presidencias de los parlamentos o incluso en los gobiernos. Tenemos que ir con mucho cuidado porque puede haber en cualquier momento muertos encima de la mesa", denuncia el diputado.