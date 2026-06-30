La jueza también llama a declarar a Estefanía, la pareja de Isak Andic en el momento de su muerte

Las contradicciones de Jonathan Andic que ponen en duda su relato según la jueza: un móvil, unas huellas sospechosas y unas lesiones

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La jueza del caso de Isak Andic ha llamado a declarar a Julia, la terapeuta que intervenía para suavizar la mala relación existente entre el fundador de Mango y su hijo y sospechoso de su muerte, Jonathan Andic. Una terapeuta amiga de la pareja de Andic y que llegó a amenazar a Isak con dejar la terapia si no le daba a su hijo los 40 millones que le estaba solicitando.

Con la intención de averiguar más sobre la relación que mantenía el acusado con su padre, la jueza del caso Andic ha llamado a declarar a Julia, la terapeuta que intervenía en la mala relación existente entre padre e hijo. Ve en ella una forma de conocer los detalles de la relación ya que no es una psicóloga colegiada y no cuenta con el secreto profesional.

Julia es una amiga personal de Estefanía, la pareja de Isak Andic. Ambas se conocieron en Alemania y ella asegura que llegó a advertirle al fallecido que dejaría la terapia si no le entregaba a su hijo los 40 millones de euros que le estaba solicitando.

En la misma sesión, también han declarado ante el juez, la propia Estefanía, quién no se muestra satisfecha con la parte de la herencia que le ha tocado. Las hijas del fallecido, Sara y Judith, el actual CEO de Mango, la hermana de la terapeuta, unos montañistas que vieron a Jonathan tras la caída y los guardias que recibieron la llamada de emergencia.

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